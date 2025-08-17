Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Яхья Сариа утверждает, что операция йеменских повстанцев «успешно достигла своей цели».

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По его информации, йеменские мятежники-хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» для нанесения удара. Яхья Сариа утверждает, что операция йеменских повстанцев «успешно достигла своей цели».

При этом ранее сегодня в ЦАХАЛ заявили о перехвате выпущенной с йеменской территории ракеты.

Также сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удар по энергетическому объекту, принадлежащему хуситам, в районе Саны в Йемене.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше