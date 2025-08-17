Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.
По его информации, йеменские мятежники-хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» для нанесения удара. Яхья Сариа утверждает, что операция йеменских повстанцев «успешно достигла своей цели».
При этом ранее сегодня в ЦАХАЛ заявили о перехвате выпущенной с йеменской территории ракеты.
Также сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удар по энергетическому объекту, принадлежащему хуситам, в районе Саны в Йемене.