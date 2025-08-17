Вот и лето прошло: какой будет осень в разных регионах России

Теплая осень ждет жителей южных регионов России.
Эта осень в России будет аномально теплой, сообщают синоптики сервиса «Яндекс Погоды». По их данным, температурные рекорды будут побиты в таких городах, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Самара, Красноярск, Челябинск и Пермь.
В Москве и Центральном регионе в сентябре прогнозируется «бабье лето», а первые заморозки придут лишь в октябре. Ленинградская область столкнется с дождливой погодой, тогда как южные регионы сохранят тепло до ноября. На Урале и в Сибири осень будет прохладной с ранними заморозками и дождями, а Дальний Восток порадует комфортной температурой только в начале сентября. Подробный прогноз — в материале URA.RU.
Бабье лето придет в Москву в начале осени.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что начало осени в столичном регионе будет теплым. В первой половине месяца, вероятно, установится «бабье лето» с малым количеством осадков и солнечной погодой.
По его словам, средняя температура и количество осадков в сентябре будут соответствовать многолетним значениям: примерно +15 градусов днем и +7 ночью. К концу месяца показатели понизятся до +10 градусов днем и +6 ночью, передает MK.RU.
В октябре температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+10 градусов днем и +3…+6 градусов ночью, в конце месяца возможны первые заморозки. В ноябре заметно похолодает: днем будет +1 градус, а ночью — ?3, также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
В Санкт-Петербурге ожидаются частые дожди и облачность.
В октябре в Санкт-Петербурге возможны дожди и мокрый снег Фото: Илья Московец © URA.RU.
По прогнозу сервиса «Яндекс Погода», осень в Санкт-Петербурге может стать одной из самых теплых за последние 30 лет. В сентябре температуры будут выше нормы, но ниже, чем в 2024 году. В этом месяце ожидаются частые дожди и облачность: днем будет около +15 градусов, ночью — +13.
В октябре дневная температура составит +8…+12 градусов, ночная — +5…+7. В ноябре прогнозируется около +3 градусов днем и ?1 ночью, возможны дожди и мокрый снег. Первый снег в Петербурге, вероятно, выпадет на границе ноября и декабря.
Первые заморозки в ЦФО придут уже в октябре.
В сентябре в Центральном федеральном округе (ЦФО) днем ожидается от +15 до +18 градусов, ночью — от +8 до +12. К концу месяца увеличится влажность и количество дождей. В октябре и ноябре станет заметно холоднее, возможны первые заморозки и осадки в виде мокрого снега.
На север Урала в сентябре могут прийти первые заморозки.
В сентябре на Урале ожидается заметное похолодание: дневная температура снизится до +12 градусов, а по ночам, особенно на севере, возможны первые заморозки. В октябре погодные условия станут нестабильными, а в ноябре столбики термометров опустятся до ?4 градусов. В этот период возможны метели и сильный ветер, ухудшающий видимость и усиливающий ощущение холода.
По данным «Яндекс погоды», в Екатеринбурге осенью ожидается рекордное количество осадков, особенно в октябре. В первые дни сентября температура воздуха в столице Урала составит +15…+18 градусов при небольших осадках.
Необычно теплая осень ожидает жителей южных регионов России.
В сентябре на юге России ожидается настоящее бабье лето — теплое, солнечное и практически без осадков. Комфортная погода сохранится вплоть до конца месяца: дневная температура воздуха на Черноморском побережье достигнет +24−26 градусов.
В ноябре температура будет необычно высокой для этого времени года: в дневные часы столбики термометров, особенно в прибрежных зонах, поднимутся до +10−12 градусов. Однако с наступлением ноября метеоусловия начнут ухудшаться — увеличится вероятность дождей.
Сухая и солнечная погода установится в сентябре в Приволжье.
В Приволжском округе в первой половине сентября установится сухая и солнечная погодаФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
В сентябре в регионе прогнозируется относительно теплая погода: дневные температуры составят от +15 до +18 градусов, а в ночные часы воздух остынет до +10?12. В течение первой декады месяца будет преобладать сухая и солнечная погода, что создаст благоприятные условия для прогулок на свежем воздухе.
Во второй половине сентября, согласно прогнозам метеорологов, ожидается повышенная облачность, также возможны осадки и местами грозы. С наступлением октября в регионе возрастет вероятность утренних туманов. В ноябре ожидается понижение температуры и появление первых заморозков.
В СКФО похолодает только в ноябре.
В сентябре средняя дневная температура воздуха в Северо-Кавказском федеральном округе составит примерно +23 градуса, а в ночные часы — около +17. В октябре температура заметно снизится: днем столбики термометров будут показывать до +15 градусов, ночью — до +11. Ноябрь будет отличаться более прохладной погодой: в дневное время ожидается около +8 градусов, ночью температура опустится до +5 градусов.
В Сибири ожидаются частые дожди.
Наибольшее количество осадков ожидается в юго-восточных регионах СибириФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
По данным Гидрометцентра России, сентябрь в Сибири может стать одним из самых холодных и дождливых за последние несколько лет. В начале месяца в Новосибирске и Омске ожидается относительно теплая погода с температурой воздуха от +14 до +20 градусов и обычным уровнем осадков. Наибольший объем осадков, по оценкам специалистов, выпадет в юго-восточных регионах Сибири. Сильные дожди пройдут на территории Забайкальского края, Бурятии, в южных районах Амурской области, а также местами в Якутии.
Теплая погода порадует жителей Дальнего Востока только в начале сентября.
В сентябре на Дальнем Востоке ожидается преимущественно комфортная погода: днем температура составит +16−18 градусов, ночью — +14−16. Во второй половине месяца прогнозируются осадки и переменная облачность. Похолодание продолжится в октябре и ноябре.
Какие приметы могут предсказать погоду осенью.
В прошлом наши предки, чтобы предугадать, какой будет осень, внимательно наблюдали за изменениями в природе, а также за поведением животных и птиц. Хотя далеко не все народные приметы имели научное подтверждение, некоторые из них действительно основывались на многолетних наблюдениях и оказывались верными, например:
если в августе журавли собираются в крупные стаи и улетают на юг, это предвещает холодную осень;когда белки начинают активно делать запасы на зиму, вскоре ожидается ухудшение погодных условий;массовое опадание листвы на деревьях свидетельствует о скором наступлении холодов;если ласточки не торопятся отправляться в теплые края, осень, как правило, будет долгой и теплой;обилие зрелой рябины указывает на то, что сентябрь будет холодным;малое количество облаков на небе обычно связано с приближением прохладной погоды;сильный шум в лесу считается предвестником дождей;если куры и другие домашние птицы начинают зарываться в песок, это может говорить о скором ненастье;вечерний густой туман зачастую указывает на приближение теплого периода.
Какой была осень в прошлом году.
Осенью 2024 года температурные показатели были значительно выше нормыФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
Осень 2024 года стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура за этот сезон превысила предыдущий рекорд, установленный в 2020 году, на 0,4 градуса.
В течение всех трех осенних месяцев в Москве средние температурные показатели были выше климатической нормы примерно на три градуса. Аналогичная тенденция отмечалась на территории Европейской части России, а также в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где также фиксировалось значительное превышение температурных значений.
В регионах Урала и Сибири осень 2024 года заняла третью позицию по теплу за весь период наблюдений, уступив только 2020 и 2023 годам. Здесь отклонение температуры от многолетней нормы составило от одного до трех градусов. На Дальнем Востоке осенние температуры также превысили стандартные показатели на одну-две единицы.
Самым аномальным месяцем осени стал ноябрь. На большей части территории России, за исключением Камчатки, температурные значения значительно превысили обычные показатели, в отдельных областях разница достигала восьми градусов. По итогам наблюдений с 1891 года ноябрь 2024 года занял третье место среди самых теплых месяцев этого периода.