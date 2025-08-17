Вот и лето прошло: какой будет осень в разных регионах России

если в августе журавли собираются в крупные стаи и улетают на юг, это предвещает холодную осень;когда белки начинают активно делать запасы на зиму, вскоре ожидается ухудшение погодных условий;массовое опадание листвы на деревьях свидетельствует о скором наступлении холодов;если ласточки не торопятся отправляться в теплые края, осень, как правило, будет долгой и теплой;обилие зрелой рябины указывает на то, что сентябрь будет холодным;малое количество облаков на небе обычно связано с приближением прохладной погоды;сильный шум в лесу считается предвестником дождей;если куры и другие домашние птицы начинают зарываться в песок, это может говорить о скором ненастье;вечерний густой туман зачастую указывает на приближение теплого периода.