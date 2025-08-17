Депутат Госдумы Лантратова подарила экс-разведчику США свитер «СССР» как у Лаврова. Видео

По словам депутата, свитер с символикой СССР стал популярен после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров надел аналогичный предмет одежды во время визита на Аляску. Производство этих свитеров осуществляется в Челябинске, и спрос на них значительно вырос. В ответ Скотт Риттер поблагодарил депутата за подарок.