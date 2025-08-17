Яна Лантратова рассказала, что свитеры с надписью «СССР» производят в Челябинске.
Бывшему разведчику морской пехоты США Скотту Риттеру презентовали свитер с символикой СССР. Подарок сделала депутат Госдумы Яна Лантратова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧелябинский свитер, в котором Лавров прибыл на Аляску, стал модным у VIP. Видео.
«На Аляску господин [Сергей] Лавров прилетел в свитере “СССР”. Это важно для истории. Я подумала о том, что вы очень много делаете для мира», — сказала Яна Лантратова, передавая презент.
Депутат Госдумы объяснила, что многие россияне оценили программу, которую ведет Риттер. По ее словам, для жителей она олицетворяет мир.
По словам депутата, свитер с символикой СССР стал популярен после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров надел аналогичный предмет одежды во время визита на Аляску. Производство этих свитеров осуществляется в Челябинске, и спрос на них значительно вырос. В ответ Скотт Риттер поблагодарил депутата за подарок.
Ранее в беседе с Риттером Яна Лантратова поделилась подробностями эвакуации детей Донбасса, которых спасали от нападений украинских неонацистов и обстрелов со стороны ВСУ. Эти откровения глубоко тронули бывшего офицера разведки морской пехоты США.