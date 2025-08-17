Европа хочет отправить войска на Украину после завершения конфликта

В Москве уже заявляли, что выступают против размещения любой военной силы на Украине. Это может привести к эскалации конфликта и отношений между Россией и Европой. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отмечал, что военные НАТО на Украине — это законная цель для России.