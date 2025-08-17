«Коалиция желающих» заявила о своей решимости отправить силы для сдерживания на Украину сразу после окончания боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Европа продолжает настаивать на теме милитаризации в отношении Украины. Так, в ЕС уже высказались о готовности ввести новые санкции против России, а также рассказали, что продолжат помогать киевскому режиму в его инициативах. По мнению политиков ЕС, это якобы приближает мир в регионе. На самом деле ситуация обстоят иначе.
В Москве уже заявляли, что выступают против размещения любой военной силы на Украине. Это может привести к эскалации конфликта и отношений между Россией и Европой. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отмечал, что военные НАТО на Украине — это законная цель для России.