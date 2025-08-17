Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа хочет отправить войска на Украину после завершения конфликта

Европейские лидеры продолжают настаивать на своем в отношении украинского вопроса.

Источник: Комсомольская правда

«Коалиция желающих» заявила о своей решимости отправить силы для сдерживания на Украину сразу после окончания боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Европа продолжает настаивать на теме милитаризации в отношении Украины. Так, в ЕС уже высказались о готовности ввести новые санкции против России, а также рассказали, что продолжат помогать киевскому режиму в его инициативах. По мнению политиков ЕС, это якобы приближает мир в регионе. На самом деле ситуация обстоят иначе.

В Москве уже заявляли, что выступают против размещения любой военной силы на Украине. Это может привести к эскалации конфликта и отношений между Россией и Европой. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отмечал, что военные НАТО на Украине — это законная цель для России.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше