Работа за границей: в МВД рассказали, как обезопасить себя при трудоустройстве за рубежом

В соответствии с законодательством в области внешней трудовой миграции белорусы и иностранцы, постоянно проживающие в республике, могут трудоустраиваться за границей самостоятельно или при содействии юрлиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление такой деятельности. «На сайте МВД содержится информация как для самостоятельного выезда за границу, так и при содействии лицензиатов, а также список организаций, осуществляющих указанный вид деятельности в настоящее время. Защита наших граждан за границей — приоритет государственной политики. Во избежание риска стать жертвой торговли людьми, объектом незаконного ввоза с целью сексуальной, трудовой или иных видов эксплуатации настоятельно рекомендуется обращаться только к тем, кто получил лицензию МВД и имеет право направлять наших граждан на работу за границей», — подчеркнули в департаменте.