Юрий Башмет продолжает проходить «Путь Чайковского»

В середине августа случилось событие из разряда «впервые». Первый раз в усадьбе Плещеево, что возле Подольска, состоялся концерт с музыкой Петра Ильича Чайковского. Место выбрано не случайно — некогда владелицей усадьбы была Надежда фон Мекк, «лучший друг» композитора, и ему самому довелось тут пожить некоторое время.
В Подмосковье так бывает часто: едешь по дороге, направо взглянешь — завод увидишь, налево посмотришь — заброшку обнаружишь. С трудом верится, что в местах, где царит промышленность, есть райский уголок со старинным парком, высокими могучими деревьями, которые наверняка застали великих — Клода Дебюсси и Петра Чайковского. Мы приехали в усадьбу Плещеево.
В 1880-е здесь жила семья фон Мекк, у которых работал французский композитор-импрессионист Клод Дебюсси. Здесь он трудился как преподаватель музыки для детей, но… влюбился в дочь фон Мекк Софью и был выдворен. А потом сюда же приехал и Чайковский, которого Надежда Филаретовна фон Мекк пригласила сама. Известная история: с Надеждой Филаретовной композитор переписывался более десяти лет, сохранилось 760 писем Петра Ильича к ней. Но они ни разу не виделись!
Тут он целый месяц отдыхал накануне петербургской премьеры оперы «Евгений Онегин», завершил сочинение «Концертной фантазии», написал романсы «На нивы желтые нисходит тишина…» и «Не спрашивай» и еще ряд произведений. Тут царил полный покой, композитору никто и ничто не мешало трудиться. И перед отъездом в письме Надежде Филаретовне композитор написал: «Последний вечер провожу в Плещееве и ощущаю грусть вместе со страхом. После месяца полного уединения не так-то легко очутиться в омуте петербургской жизни. Приношу Вам, бесценный, дорогой друг, самую горячую благодарность за то, что приютили меня в Ппещееве, о котором я сохраню самое приятное воспоминание, как часто в Петербурге я буду мысленно переноситься в этот тихий, милый дом».
Фестиваль «Путь Чайковского», идея которого заключается в том, чтобы провести концерты в местах, связанных с именем великого композитора, впервые привез сюда оркестр. Да и кому придет в голову вообще что-то здесь организовывать? Сюда добраться-то проблематично было. Да, шикарный парк со скамейками, уютными тропинками, деревьями, под которыми можно скрыться от палящего солнца или проливного дождя, а рядом — несчастный дом, который так и просит о помощи. Внутри разруха, граффити с надписями «Хой. Сектор газа» — прямо в той комнате, где располагался кабинет, в котором работал когда-то Петр Ильич. Вокруг усадьбы — бутылки. Шутим, что это Петр Ильич винишком баловался. А оказалось, в шутке доля шутки!
— На столе также Вы найдете, милый друг мой, список вин моего погреба, — пишет Надежда Филаретовна Чайковскому, — по которому прошу Вас назначать, каких вин Вам будет угодно для стола. У меня хороший погреб в Плещееве, и я Вас очень приглашаю заглянуть когда-нибудь в мои погреба; я ими очень горжусь.
Петр Ильич, конечно, «воспользовался» возможностью, но «не злоупотреблял»:
— Пусть ваши великолепные дорогие вина послужат к услаждению более тонких судей. Я же только в виде праздничного угощения буду, с вашего позволения, ими иногда пользоваться.
Сам концерт собрал не одну сотню зрителей, которые разместились на поляне на фоне усадьбы, чтобы услышать концертную программу в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета и ярких солистов — Павел Милюков (скрипка), Александр Рамм (виолончель), а также молодые музыканты Федор Освер (гобой), Семен Соломатников (труба). Вел концерт Сергей Шакуров, который читал отрывки из дневников Чайковского и из его переписки с фон Мекк. Такие концерты под открытым небом Юрий Башмет и его команда проводят далеко не впервые. Люди уже знают эту «тему» и приходят подготовленные, с пледами, средствами от комаров, седушками, креслами-мешками и в атмосфере старинной усадьбы наслаждаются великой музыкой. В этот раз вершиной программы стала Серенада для струнного оркестра. Прозвучали также и знаменитые небольшие сочинения — предсмертная ария Ленского, но вместо вокала солировал нежный гобой, «Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» и другие произведения Петра Чайковского.
Хочется надеяться, что на усадьбу обратят внимание те, кто сможет отреставрировать ее и спасти от трагической судьбы, которая постигла Демьяново в Клину.