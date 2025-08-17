Юрий Башмет продолжает проходить «Путь Чайковского»

Сам концерт собрал не одну сотню зрителей, которые разместились на поляне на фоне усадьбы, чтобы услышать концертную программу в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета и ярких солистов — Павел Милюков (скрипка), Александр Рамм (виолончель), а также молодые музыканты Федор Освер (гобой), Семен Соломатников (труба). Вел концерт Сергей Шакуров, который читал отрывки из дневников Чайковского и из его переписки с фон Мекк. Такие концерты под открытым небом Юрий Башмет и его команда проводят далеко не впервые. Люди уже знают эту «тему» и приходят подготовленные, с пледами, средствами от комаров, седушками, креслами-мешками и в атмосфере старинной усадьбы наслаждаются великой музыкой. В этот раз вершиной программы стала Серенада для струнного оркестра. Прозвучали также и знаменитые небольшие сочинения — предсмертная ария Ленского, но вместо вокала солировал нежный гобой, «Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» и другие произведения Петра Чайковского.