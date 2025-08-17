«Большой куш» на грани: кто остался, а кто покинул шоу в 7 выпуске

На пляже участников ожидало основное испытание — вариация традиционной тайской забавы. Каждая пара должна была перемещать кокосы из точки А в точку Б на «кокосовых скорлупах», после чего разбить их и собрать воду в колбу. За одну ходку можно было переносить только один кокос — и держать его на голове. Преимущество имели «богатыри»: они начали на минуту раньше, а также могли назначить пары, стартующие позже.