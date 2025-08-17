«Большой куш» на грани: кто остался, а кто покинул шоу в 7 выпуске

На ТНТ вышел новый выпуск шоу «Большой куш. Бангкок».
17 августа на ТНТ вышел новый выпуск шоу «Большой куш. Бангкок». На прошлой неделе Анна Хилькевич и Артур Мартиросян вернулись на шоу после короткой паузы. Этот неожиданный камбэк привел к напряженной атмосфере: остальные участники быстро поняли, что игра идет по непредсказуемым правилам, а планы по перераспределению чемоданов пришлось срочно корректировать. Как прошла вторая часть выпуска — в обзоре URA.RU.
Утро на проекте: мини-коалиции и обсуждения.
Новый день для участников начался с поездки на большое испытание. Их рассадили в микроавтобусы по мини-коалициям, чтобы пары успели обсудить события предыдущего вечера. Хилькевичи, оказавшиеся в одной машине с «легендариками», пытались выстроить стратегию и выяснить, кто контролирует карту вылета. Артур Мартиросян старался заручиться поддержкой Лебедева и Цзю, однако боксеры оставались непоколебимыми и настаивали, что действуют самостоятельно.
Пока участники обменивались мнениями и строили планы, в микроавтобусы поступило сообщение от ведущих: впереди новые быстрые игры, победители которых смогут тайно поменять местами два чемодана.
Реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» — это азартное шоу, где 12 звездных пар борются за главный приз — 10 миллионов рублейФото: Пресс-служба телеканала ТНТ.
Быстрые игры: 16 предметов и командная реакция.
Задание оказалось на первый взгляд простым: пары должны были посмотреть видео, где Ляйсан Утяшева раскладывает 16 предметов в пляжную сумку, и затем воспроизвести набор максимально быстро и точно. Каждая мини-команда использовала свою корзину с предметами, и большинство участников справилось без проблем. Женская часть пар отметила легкость задания, в то время как мужчины сосредоточились на точности.
Результаты быстрых игр дали повод для новых стратегических обсуждений. Победителями быстрых игр стали Мария Кравченко, Екатерина Кабак, Василий Камоцкий и Кирилл Сарычев. Они получили право поменять чемоданы в тайной комнате, что добавило интриги и смутило всех остальных участников.
Большое испытание: кокосы, вода и выносливость.
На пляже участников ожидало основное испытание — вариация традиционной тайской забавы. Каждая пара должна была перемещать кокосы из точки А в точку Б на «кокосовых скорлупах», после чего разбить их и собрать воду в колбу. За одну ходку можно было переносить только один кокос — и держать его на голове. Преимущество имели «богатыри»: они начали на минуту раньше, а также могли назначить пары, стартующие позже.
Конкурс оказался изматывающим: кокосы рвались, руки и ноги участников поцарапаны, движение по песку требовало максимальной концентрации. В финале лучше всех справились Анатолий Цой и Ксения Луговая, показав скорость, ловкость и стратегическое мышление.
12 звездных пар приезжают в Таиланд и почти сразу становятся обладателями чемодана Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ.
Хилькевичи не смогли закончить испытание удачно — их колба разбилась, что автоматически поставило их на последнее место. Остальные пары распределились по фотофинишу и предварительным результатам: вторыми стали «легендарики», третьи — «богатыри», четвертые — Кравченко и Кабак, пятые — Кожомы, шестые — Джигановы, седьмыми — Айза и Гасанханова.
Обмен чемоданами: интриги и осторожность.
После испытания победители получили возможность поменять два чемодана. Стратегии участников были разнообразными: кто-то стремился скрыть «черную метку», кто-то — перепутать местами деньги. В тайной комнате прошли обмены: Хилькевичи сменили чемодан с «легендариками», Айза и Гасанханова — с Кожомами, Кравченко и Кабак — с Хилькевичами, Цой и Кайя — с «богатырями». Джиганы решили не менять свои позиции.
Эти манипуляции добавили новой динамики в таблицу и еще больше запутали остальных участников. На выходе стало ясно, что карта вылета осталась у Хилькевич, а деньги — у Цоя, что автоматически определило, кто покинет шоу в этом выпуске.
Финальные события: прощание с Хилькевичими и утро следующей недели.
Анна Хилькевич и Артур Мартиросян покинули проект, оставив за собой массу эмоций и обсуждений. В то же время остальные пары уже начали планировать дальнейшие ходы. На традиционном утреннем завтраке, который показан в конце выпуска, участники расселились в зависимости от симпатий, обсуждая стратегические решения и готовясь к следующему обмену чемоданами.
Особое внимание зрителей привлек спор Натальи Гасанхановой с Анатолием Цоем — обсуждалось возможное устранение пар и смена коалиций. Цой заявил о нейтральном статусе своей пары, что добавило интриги для будущих эпизодов.
Таким образом, седьмой выпуск «Большого куша» показал зрителям новые испытания, стратегические ходы и неожиданные повороты, оставив интригу для следующей недели.
Что дальше.
Следующий выпуск продолжит интригу вокруг карт вылета и новых испытаний. Зрители узнают, смогут ли оставшиеся пары воспользоваться стратегиями обмена и кто выйдет в финал. Серия выйдет в 18:30 24 августа.