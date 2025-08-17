Ричмонд
Жительница Ростова потеряла 355 тысяч рублей из-за звонка мошенника

23-летняя ростовчанка поверила мошенникам и лишилась всех денег.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 23-летняя местная жительница обратилась в полицию после того, как стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщили в главке донской полиции.

По рассказу пострадавшей, ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником налоговой службы. Он сообщил, что ее банковские счета находятся в опасности, и преступники могут похитить все средства.

Чтобы «защитить» деньги, злоумышленник посоветовал перевести их на «безопасные счета», якобы контролируемые государством. Ростовчанка, поверив ему, перевела сначала 265 тысяч рублей со своих личных накоплений, а затем, следуя его указаниям, сняла и перевела еще 90 тысяч рублей с кредитной карты.

В общей сложности она лишилась 355 тысяч рублей. После перевода мужчина перестал отвечать на звонки, и только тогда она осознала, что ее обманули.

В полиции напомнили о мерах предосторожности:

— Не доверяйте звонкам от людей, представляющихся сотрудниками госорганов или банков;

— Никому не сообщайте коды из SMS, реквизиты карт и личную информацию;

— Не переводите деньги на «безопасные счета» — это схема мошенников;

— При любых подозрениях звоните в полицию по номерам 102 или 112.

