Туристы из России начали «шезлонговую войну» на популярных зарубежных курортах

С начала года в штате Флорида четыре человека погибли, став жертвами поедающей плоть бактерии. Речь идет про Vibrio vulnificus, которая особенно агрессивна в жаркое время года и предпочитает жить в теплой соленой воде. «Вечерняя Москва» узнала у генетика, врача превентивной медицины Кристины Кузнецовой, насколько опасна эта бактерия и по каким признакам она может быть выявлена.