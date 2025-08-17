Туристы из России начали «шезлонговую войну» на популярных зарубежных курортах

Отдыхающие в отелях Турции, Египта и других стран туристы из России начали «шезлонговую войну»: они жалуются, что им приходится вставать ранним утром для того, чтобы занять лежак. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, наибольшее раздражения у отдыхающих вызывают те, кто приходят позже остальных, но просто скидывают чужие полотенца и ложатся на шезлонги. Некоторые туристы действуют по другой тактике и занимают лежаки еще с вечера, следует из публикации.
Другая проблема для россиян за рубежом — дикие животные. Так, в Турции туристы стали все чаще сталкиваться с нападениями акул. Местные жители зафиксировали тревожные случаи появления хищников около популярных пляжных зон.
С начала года в штате Флорида четыре человека погибли, став жертвами поедающей плоть бактерии. Речь идет про Vibrio vulnificus, которая особенно агрессивна в жаркое время года и предпочитает жить в теплой соленой воде. «Вечерняя Москва» узнала у генетика, врача превентивной медицины Кристины Кузнецовой, насколько опасна эта бактерия и по каким признакам она может быть выявлена.