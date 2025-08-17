«Не противоречит международному праву»: Макрон допустил утрату Украиной территорий, но с одним условием

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление в отношении территории Украины. Он допустил утрату территорий Киевом, но при одном условии. Французский политик отметил, что в обмен на это Украина должна получить гарантии безопасности.
«Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены. Она не признаёт, что они под суверенитетом другого государства, но она признаёт, что она их потеряла в результате боевых действий. Это не противоречит международному праву», — резюмировал Макрон, выступая на собрании «коалиции желающих».
Он также подчеркнул, что признание территориальных потерь возможно только при условии обеспечения безопасности. При этом все больше европейских лидеров отмечают, что Киев может утратить некоторые территории.
Ранее KP.RU передало слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна готовиться к утрате некоторых территорий. Американский президент имел в виду Донбасс.