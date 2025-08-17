«Не противоречит международному праву»: Макрон допустил утрату Украиной территорий, но с одним условием

«Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены. Она не признаёт, что они под суверенитетом другого государства, но она признаёт, что она их потеряла в результате боевых действий. Это не противоречит международному праву», — резюмировал Макрон, выступая на собрании «коалиции желающих».