Многодетные мамы поделились горьким опытом сбора детей в школу в этом году

«Мы в прошлом году собирали в первый класс среднего ребенка, школьная форма нам обошлась в 9 тысяч рублей, а в этом такой же пиджак, брюки и рубашка для первоклашки уже стоят 11 тысяч. Спортивный костюм тоже подорожал, дешевле, чем за 1,5 тыс. рублей, нигде не купить. Плюс кроссовки — тысяча рублей, ранец — еще 3,5 тыс. руб. В общем на самого младшего, который в этом году идет в первый класс, мы потратили порядка 35 тыс. руб. И то потому лишь, что я все покупки планировала и делала заранее. Многое покупала на маркетплейсах, а что-то по акции в магазинах», — рассказывает многодетная мать.