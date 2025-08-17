Многодетные мамы поделились горьким опытом сбора детей в школу в этом году

Подготовка к учебному году в 2025 году становится серьезным испытанием для бюджета подмосковных семей. По последним данным, средняя стоимость полного комплекта для школьника составляет от 18 000 до 35 000 рублей, в зависимости от класса и требований учебного заведения.
По словам, многодетной мамы Дианы Васильевой из Мытищ, которая готовит в школу сразу троих своих детей, за год рост цен на школьные товары составил более 20 процентов. Особенно подорожала школьная форма и анатомические ранцы.
«Мы в прошлом году собирали в первый класс среднего ребенка, школьная форма нам обошлась в 9 тысяч рублей, а в этом такой же пиджак, брюки и рубашка для первоклашки уже стоят 11 тысяч. Спортивный костюм тоже подорожал, дешевле, чем за 1,5 тыс. рублей, нигде не купить. Плюс кроссовки — тысяча рублей, ранец — еще 3,5 тыс. руб. В общем на самого младшего, который в этом году идет в первый класс, мы потратили порядка 35 тыс. руб. И то потому лишь, что я все покупки планировала и делала заранее. Многое покупала на маркетплейсах, а что-то по акции в магазинах», — рассказывает многодетная мать.
По данным маркетологов, собрать в этом году ребенка в школу можно даже за 18 тысяч рублей, но родители с такой оценкой их затрат не согласны.
«Одна школьная форма стоит не меньше 11 тысяч рублей, а еще ведь нужно купить ранец, канцелярку и много чего еще. Так что меньше, чем за 30−40 тысяч рублей ребенка в школу не собрать, все еще зависит от возраста школьника и школы, в которой он учится», — перечисляет другая мама Марина.
Дороже всего обходится школьная форма и обувь, на них уходит более половины потраченных денег. Еще одна большая статья расходов — это канцелярские принадлежности, на них приходится до 30% трат. Анатомический ранец или портфель — это 10−20% от общей суммы расходов.
Многие родители, действительно, предпочитают делать покупки в маркетплейсах, потому что там и цены ниже, и ассортимент шире, однако в обычных магазинах можно сразу померить выбранный товар на ребенка, и его потом не придется обменивать.
«Я предпочитаю закупаться к новому учебному году заранее, начинаю потихоньку запасаться уже в мае-июне. Во-первых, в это время на все школьные товары большие скидки, во-вторых, до начала ажиотажа можно спокойно выбрать лучшее предложение. Единственное, что я оставляю на август — это покупку одежды и обуви. Научена уже горьким опытом: за лето ребенок может вытянуться так, что придется все покупать заново», — говорит Диана.
Однако далеко не все родители придерживаются такого же мнения, многие предпочитают оставлять подготовку к школе на последний месяц лета. С ними согласны и школьные учителя.
При раннем планировании покупок можно существенно сэкономить, но нужно быть готовым к возможным изменениям требований школы к внешнему виду учащихся, говорят преподаватели. Например, в этом году учителя до последнего момента не знали: введут для всех школьников единую форму или нет.
Кстати, существенно сэкономить, по словам участниц форума молодых мам из Подмосковья, можно, воспользовавшись специальными предложениями, где предлагают купить готовые комплекты «форма + обувь» или наборы канцелярских товаров по привлекательной цене. А еще можно купить многофункциональные вещи: такие, как пенал с калькулятором или линейку со встроенным циркулем. А закупаться выгоднее не в крупных столичных торговых центрах, а на подмосковных ярмарках, там цены значительно ниже.