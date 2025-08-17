В Ростове в течение следующей недели будет жарко и практически без осадков

В Ростове в течение следующей недели, с 18 по 24 августа, синоптики прогнозируют жаркую погоду. Причем все дни, кроме воскресенья, будет солнечно и без осадков.
Самыми жаркими днями будут понедельник, пятница и суббота, когда столбик термометра может подняться до отметки +33 градуса.
Самый прохладный будет, согласно прогноза, будет вторник — до +27 градусов.
В воскресенье с дня и до ночь возможен небольшой дождь.
Только в понедельник возможен небольшой ветер — до 6 м/с. Во все остальные дни — от 2 до 4 м/с.
Подпишись на нас в Telegram.