В Ростове в течение следующей недели будет жарко и практически без осадков

На следующей неделе только в воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в течение следующей недели, с 18 по 24 августа, синоптики прогнозируют жаркую погоду. Причем все дни, кроме воскресенья, будет солнечно и без осадков.

Самыми жаркими днями будут понедельник, пятница и суббота, когда столбик термометра может подняться до отметки +33 градуса.

Самый прохладный будет, согласно прогноза, будет вторник — до +27 градусов.

В воскресенье с дня и до ночь возможен небольшой дождь.

Только в понедельник возможен небольшой ветер — до 6 м/с. Во все остальные дни — от 2 до 4 м/с.

