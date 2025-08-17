Пархомчик: отдельные районы Брестской области ставят рекорды по уборке зерновых культур

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные районы Брестской области ставят рекорды по уборке зерновых культур. Об этом рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Определенные районы Брестской области дают очень хорошие результаты, рекордные (для себя. — Прим. БЕЛТА). Жабинка закончила уборку всех зерновых культур, намолотила 61 тыс. т зерна. Для района это рекорд. В последние 10 лет таких результатов они не достигали. И самое главное, что урожайность превысила 50 центнеров с гектара», — отметил Петр Пархомчик.
В прошлом году районов, которые намолотили более 100 тыс. т зерна, было всего три. По состоянию на утро 14 августа 2025 года районов с таким результатом было уже пять. А всего в этом году районов, которые перешагнут 100-тысячный рубеж (без рапса), ожидается восемь.
«Мы когда-то планировали и ставили перед собой задачу, намечали, что пять районов должны намолотить не менее 100 тыс. т. Но наши планы и наши прогнозы оказались чуть неверными. Специалисты, агрономы в тяжелых условиях сумели выстроить правильную систему и не только сохранить урожай, но дать возможность получить высокий урожай», — подчеркнул председатель Брестского облисполкома.
Он напомнил, что весна этого года принесла ряд неприятных сюрпризов: холодные ночи, заморозки, которые повредили часть урожая. Специалисты боролись за урожай 2025 года и сделали все возможное, чтобы потери, которые преподнесла погода, были возмещены. «Мы пересеяли 28 тыс. гектаров, вместо рапса посеяли кукурузу и ожидаем хороших урожаев кукурузы», — пояснил Петр Пархомчик.
В целом уборка зерновых культур завершается. «Мы имеем хороший результат: более 48 центнеров с гектара. Это плюс восемь центнеров с гектара к уровню прошлого года», — заметил председатель облисполкома, добавив, что всего в этом году планируется получить 1 млн 490 тыс. (возможно, 1 млн 500 тыс.) т зерна (рекорд прошлого года по зерновым культурам составил 1 млн 330 тыс. т).
Говоря о зерносушильных комплексах, Петр Пархомчик отметил 100-процентную загрузку в период дождей. Минувшая неделя подарила благоприятную погоду, что позволило убирать урожай более эффективно. Но зерносушилки готовы. Впрочем, с учетом погодных проблем необходимо в перспективе приобрести еще несколько зерносушильных комплексов, чтобы создать дополнительные мощности на случай непредвиденных погодных условий, считает он.
Что касается рапса, то в области убрано немного меньше, чем в прошлом году. «Прошлый год был рекордным: собрали 230 тыс. т рапса. В этом году будет 170 тыс. т. Часть урожая погибла. В любом случае это хороший результат — 26,1 центнера с гектара», — добавил Петр Пархомчик.
Вместе с тем он отметил удовлетворенность результатами проведенной агрономами работы. Получено необходимое для переработки на предприятиях Брестской области количество рапса. В пределах 70−80 тыс. т рапса, как ожидается, будет поставлено для переработки из Орловской области России, где председатель Брестского облисполкома недавно был в командировке.
Также он остановился на урожае картофеля. Были предприняты дополнительные меры — посевные площади под картофель увеличены на 1,2 тыс. га. В других областях посевные площади также увеличены. «И урожай хороший. Поэтому, страна, будь спокойна: накормим картошкой», — подчеркнул Петр Пархомчик.
Хороший результат ожидается по моркови, капусте, луку, свекле. Однако серьезно пострадали сады из-за трех волн весенних заморозков. Урожай яблок ожидается на уровне 37−40 тыс. т. Пострадали аграрии, которые вложили определенный капитал для получения хорошего результата, но по независящим от них причинам получат меньший результат. «Однако даже этих 40 тыс. т достаточно, чтобы накормить население. Потому что 85−87 тыс. т мы экспортируем. Недосчитаемся в экспортном потенциале, но найдем, как возместить эти потери. Яблоко есть, и оно будет в закладке, чтобы поступать на наши прилавки в следующем году», — резюмировал председатель Брестского облисполкома. -0-