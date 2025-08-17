Пархомчик: отдельные районы Брестской области ставят рекорды по уборке зерновых культур

Хороший результат ожидается по моркови, капусте, луку, свекле. Однако серьезно пострадали сады из-за трех волн весенних заморозков. Урожай яблок ожидается на уровне 37−40 тыс. т. Пострадали аграрии, которые вложили определенный капитал для получения хорошего результата, но по независящим от них причинам получат меньший результат. «Однако даже этих 40 тыс. т достаточно, чтобы накормить население. Потому что 85−87 тыс. т мы экспортируем. Недосчитаемся в экспортном потенциале, но найдем, как возместить эти потери. Яблоко есть, и оно будет в закладке, чтобы поступать на наши прилавки в следующем году», — резюмировал председатель Брестского облисполкома. -0-