В Госдуме призвали освободить от налога единственное купленное в ипотеку жилье

Депутаты Государственной думы направили правительству проект закона, которым предлагается освободить от уплаты налога на имущество купленное в ипотеку жилье. Это касается недвижимости, которая является единственной в собственности гражданина и не используется для ведения бизнеса.
Инициаторами выступили члены Либерально-демократической партии России во главе с председателем Леонидом Слуцким. По словам авторов документа, такое нововведение станет еще одним способом поддержать молодые семьи, так как жилье является базовой потребностью.
— Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку… Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо, — передает слова одного из авторов законопроекта, члена думского комитета по защите семьи Василина Кулиева РИА Новости.
Декан факультета права Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор Вадим Виноградов рассказал, что семьи с двумя и более детьми с 2026 года смогут получить новую ежегодную выплату — возврат части ранее уплаченного налога на доход физических лиц.