Комментатор Боярский посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей

Спортивный комментатор Александр Боярский во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит» посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей, а не работать в мужском футболе. По его словам, именно женщины постоянно совершают судейские ошибки в ходе соревнований.