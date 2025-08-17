Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.

Источник: Аргументы и факты

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

По данным ресурса, в Сумской области сигнал воздушной тревоги прозвучал в 21.05. Через некоторое время тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях.

Напомним, ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Эти действия последовали после взрыва на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

Удары направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше