Трамп настроен серьезно в отношении Украины: президент США снова обратился к Зеленскому

Напомним, Зеленский и главы ЕС изначально были против того, чтоб Украина отказалась от территорий. Но теперь риторика постепенно меняется. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что если Киев согласится отказаться от территорий, то это не будет противоречить международному праву. Правда, в Париже отметили, что в обмен Киев должен получить гарантии безопасности. Зеленский пока никак не прокомментировал такие заявления от ближайшего союзника.