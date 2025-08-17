Трамп настроен серьезно в отношении Украины: президент США снова обратился к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп настроен серьезно в отношении Украины. Он повторно обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и снова поднял вопрос о территориях. Об этом он рассказал в своей социальной сети.
«Украине следует передать часть земель России — в противном случае, чем дольше будут длится боевые действия, тем больше территорий она будет терять», — подчеркнул глава Белого дома в своем обращении.
Напомним, Зеленский и главы ЕС изначально были против того, чтоб Украина отказалась от территорий. Но теперь риторика постепенно меняется. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что если Киев согласится отказаться от территорий, то это не будет противоречить международному праву. Правда, в Париже отметили, что в обмен Киев должен получить гарантии безопасности. Зеленский пока никак не прокомментировал такие заявления от ближайшего союзника.