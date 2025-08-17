Ричмонд
Международный фестиваль джазовой музыки LET"S JAZZ прошел в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном детском парке имени М. Горького прошел международный фестиваль джазовой музыки LET"S JAZZ. На фестивале выступили более 100 музыкантов из всех уголков планеты — Америки, Европы, Тринидада и Тобаго, Ганы, Новой Гвинеи. -0-Фото Рамиля Насибулина.