В Центральном детском парке имени М. Горького прошел международный фестиваль джазовой музыки LET"S JAZZ. На фестивале выступили более 100 музыкантов из всех уголков планеты — Америки, Европы, Тринидада и Тобаго, Ганы, Новой Гвинеи.