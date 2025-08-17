Ричмонд
Крышу дома после удара БПЛА в Ростове отремонтирует областной фонд капремонта

В Ростове навели порядок во дворах после удара БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове крышу пострадавшего от удара БПЛА дома отремонтирует Фонд капремонта области. Об этом жильцам этой многоэтажки рассказал глава Октябрьского района города Бебури Месхи.

— Уже есть договоренность с Фондом капитального ремонта, который при поддержке правительства Ростовской области, проведет ремонт кровли пострадавшего дома, — сообщил глава района.

Сегодня закончили убирать дворы. Сотрудники продолжают обходить квартиры и составлять акты — по ним люди могут получить положенные выплаты. Также начали замерять окна и балконы, которые нужно поменять. Газ в дома уже вернули, и большинство жителей вернулось в свои квартиры.

