Крышу дома после удара БПЛА в Ростове отремонтирует областной фонд капремонта

В Ростове крышу пострадавшего от удара БПЛА дома отремонтирует Фонд капремонта области. Об этом жильцам этой многоэтажки рассказал глава Октябрьского района города Бебури Месхи.
— Уже есть договоренность с Фондом капитального ремонта, который при поддержке правительства Ростовской области, проведет ремонт кровли пострадавшего дома, — сообщил глава района.
Сегодня закончили убирать дворы. Сотрудники продолжают обходить квартиры и составлять акты — по ним люди могут получить положенные выплаты. Также начали замерять окна и балконы, которые нужно поменять. Газ в дома уже вернули, и большинство жителей вернулось в свои квартиры.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше