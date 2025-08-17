«Тьфу на таких!»: Губерниев осудил слова комментатора Боярского о женщинах-судьях

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в воскресенье, 17 августа, резко осудил своего коллегу по цеху Александра Боярского, который во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит» посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей, а не работать в мужском футболе.
— Вот ведь… Тьфу на таких! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
По словам самого Боярского, именно женщины постоянно совершают судейские ошибки в ходе соревнований.
Бывший футболист Андрей Аршавин в рамках марафона «Знание. Первые» заявил, что крайне негативно относится к женскому футболу. Спортсмен отметил, что, хоть его дочь Яна и любит иногда побегать и «попинать мяч», подобные увлечения среди девочек он не одобряет.
Губерниев заявил, что главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе «не впервой садиться в лужу» после скандала из-за ее фотографии на фоне грузовика Volvo, купленного для национальной сборной.
Это не первый раз, когда журналист срывается на лыжницу. Так, в мае Губерниев раскритиковал слова президента Федерации лыжных гонок о низких зарплатах российских спортсменов, в частности трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.