«Тьфу на таких!»: Губерниев осудил слова комментатора Боярского о женщинах-судьях

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в воскресенье, 17 августа, резко осудил своего коллегу по цеху Александра Боярского, который во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит» посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей, а не работать в мужском футболе.