В Британии невеста и любовница спасли мужчину в коме

Против прекращения терапии выступили две женщины — ДГ и МБ, которые регулярно навещали пациента. Как выяснилось, обе были его постоянными партнёршами, но узнали о существовании друг друга только после госпитализации мужчины. ДГ поддерживала отношения с ним около двадцати лет, МБ называла себя его невестой — они жили вместе последние четыре года. Несмотря на непростые обстоятельства, женщины нашли общий язык и совместно обратились в суд.