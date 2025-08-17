Ричмонд
«Плохие» родители или другие проблемы: психолог высказалась о ситуации с сыном Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что они с мужем Владом Топаловым не торопятся отдавать старшего сына в школу, хотя в этом году ему исполнится семь лет. Причина — ребенок «не дозрел» психологически. После этого признания теледивы в Сети разгорелись споры о будущем ребенка. Некоторые посчитали, что из-за такого отношения звездных родителей у мальчика в будущем будут проблемы. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с URA.RU прояснила ситуацию.

Регина Тодоренко честно рассказала о проблемах.

«Ничего плохого в этом не вижу. Действительно некоторые дети не готовы к тому, чтобы поступить в первый класс в 6 лет. Нужно смотреть на психологические факторы. Для этого есть простые техники. Ребенка нужно разово привести к психологу, который даст свою оценку и подскажет, готов ли малыш к школе или нет», — объясняет эксперт.

Искать первопричину в подходе к воспитанию или развитию со стороны родителей в таких случаях не стоит. У детей все индивидуально, саморегуляция развивается достаточно долго и сложно.

«Это никак не связано с тем, развивали ли ребенка, были ли упущенные моменты в воспитании, “плохие” ли родители», — говорит Дугенцова. По словам эксперта, в таком случае ребенку стоит посидеть дома год, чтобы он «дозрел». Психолог не видит в этом никакой проблемы.

Ранее Регина, которая сейчас находится в ожидании третьего малыша, признавалась, что из-за сложного рабочего графика материнство дается ей не всегда легко. При этом телеведущая старается каждую свободную минуту посвящать своим сыновьям.