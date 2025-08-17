В Сочи погибло два человека во время джиппинга

Ранее KP.RU сообщил, что в Рязанской области спасатели обнаружили бабушку, которой недавно исполнилось 110 лет. Она потерялась в лесу три дня назад. Отмечается, что женщина страдает рассеянным склерозом и не помнит последние события. Сотрудники спасательной службы нашли пожилую женщину, напоили ее и передали в руки родственникам.