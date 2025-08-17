В Сочи погибло два человека во время джиппинга

В Сочи произошло второе за день дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автомобиля УАЗ. Транспортное средство перевозило туристов, но в районе села Солох-аул водитель не смог справиться с управлением на повороте, и машина перевернулась на бок. Об этом пишет издание «КП-Кубань».
«В результате ДТП погибло 2 человека, в том числе 16-летний подросток и 24-летний мужчина, пострадали 7 человек, в том числе 35-летний водитель», — говорится в статье издания со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
Сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное производство по факту предоставления услуг, не отвечающих нормам безопасности. Расследование находится под пристальным вниманием прокуратуры Лазаревского района.
