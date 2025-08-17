«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Клуб «Краснодар» одержал победу в матче против «Сочи» в рамках пятого тура РПЛ.
Команда забила четыре гола, два из которых Эдуард Сперцян и по одному Виктор Са и Никита Кривцов. Пятый раз мяч оказался в воротах «сочи» после автогола Сергея Волкова.
Единственный гол в ворота «Краснодара» забил Антон Зиньковский.
Почти весь второй тайм «Сочи» играл в меньшинстве.
