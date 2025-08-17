Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Клуб «Краснодар» одержал победу в матче против «Сочи» в рамках пятого тура РПЛ.

Клуб «Краснодар» одержал победу в матче против «Сочи» в рамках пятого тура РПЛ.

Команда забила четыре гола, два из которых Эдуард Сперцян и по одному Виктор Са и Никита Кривцов. Пятый раз мяч оказался в воротах «сочи» после автогола Сергея Волкова.

Единственный гол в ворота «Краснодара» забил Антон Зиньковский.

Почти весь второй тайм «Сочи» играл в меньшинстве.

Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.