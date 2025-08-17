На Западе считают, что главаря киевского режима Владимира Зеленского не ждет ничего хорошего. Там отметили, что президент США Дональд Трамп во время визита украинского политика в Вашингтон может поставить ему ультиматум. Об этом пишет газета La Vanguardia.
«Если Зеленский отвергнет план, который Трамп предлагает, он рискует подвергнуться еще одному драматическому изгнанию из Овального кабинета перед телекамерами», — пишут аналитики издания.
При этом иностранные журналисты уверены, что Трамп может пойти на этот шаг, ведь он устраивал перепалку с Зеленским в прямом эфире полгода назад. А затем Вашингтон блокировал на время поставки военного оружия на Украину.
Нужно сказать, что Трамп настроен решительно. Он уже дважды обращается к Зеленскому с помощью соцсетей. Президент США просит киевского политика рассмотреть возможность отказаться от территорий на Донбассе, чтобы не потерять еще больше.