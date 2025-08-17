Ричмонд
Ультиматум и «драматическое изгнание»: на Западе раскрыли условия Трампа к Зеленскому после саммита на Аляске

La Vanguardia: Трамп оставит Киев, если Зеленский не пойдет на уступки.

Источник: Комсомольская правда

На Западе считают, что главаря киевского режима Владимира Зеленского не ждет ничего хорошего. Там отметили, что президент США Дональд Трамп во время визита украинского политика в Вашингтон может поставить ему ультиматум. Об этом пишет газета La Vanguardia.

«Если Зеленский отвергнет план, который Трамп предлагает, он рискует подвергнуться еще одному драматическому изгнанию из Овального кабинета перед телекамерами», — пишут аналитики издания.

При этом иностранные журналисты уверены, что Трамп может пойти на этот шаг, ведь он устраивал перепалку с Зеленским в прямом эфире полгода назад. А затем Вашингтон блокировал на время поставки военного оружия на Украину.

Нужно сказать, что Трамп настроен решительно. Он уже дважды обращается к Зеленскому с помощью соцсетей. Президент США просит киевского политика рассмотреть возможность отказаться от территорий на Донбассе, чтобы не потерять еще больше.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
