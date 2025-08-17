Ричмонд
Фотограф AP показал ракету ВСУ способную поражать цели на расстоянии 3000 км

Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал на своей странице в Facebook* первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго».

Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал на своей странице в Facebook* первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго».

По его словам, ракета, производящаяся на Украине и уже запущенная в серийное производство, способна преодолевать расстояние в три тысячи километров Лукацкий уточнил, что сделал снимок «Фламинго» три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны, передает Газета.ру.

ФСБ опубликовала карту регионов с радиусом возможного поражения украинским дальнобойным ракетным комплексом «Сапсан». В эту зону попали столичный регион, большая часть Центральной России и практически вся территория Белоруссии. Вооруженные силы РФ смогли остановить производство ракетного комплекса. Насколько был опасен «Сапсан» и как российские бойцы сорвали создание украинского оружия — в материале «Вечерней Москвы».

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что Вооруженные силы России активно применяют технологии, которые «сводят с ума» украинские ракеты противовоздушной обороны.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.