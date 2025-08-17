Ричмонд
Врач перечислил неожиданные полезные свойства малины

Ягода способна регулировать уровень сахара в крови.

Источник: Комсомольская правда

Принято считать, что малина помогает только при простуде, на самом же деле, ягода — настоящая кладезь полезных веществ. О ее малоизвестных свойствах рассказал в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

— Ягода способна регулировать уровень сахара в крови, что важно для людей с предрасположенностью к диабету. А ее антиоксидантные свойства помогают замедлять процессы старения, сохраняя молодость кожи за счет стимуляции выработки коллагена, — сказал доктор.

Медик добавил, что малина также улучшает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов. Оптимальная суточная порция малины — около 200 граммов.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что малина не теряет своих свойств при обработке термически. Поэтому любые компоты и варенья будут так же полезны, как и свежие ягоды. Вот почему вред и польза малины не зависят от способа приготовления. Кроме того, эффективными являются и листья этого растения.