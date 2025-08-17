Врач перечислил неожиданные полезные свойства малины

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что малина не теряет своих свойств при обработке термически. Поэтому любые компоты и варенья будут так же полезны, как и свежие ягоды. Вот почему вред и польза малины не зависят от способа приготовления. Кроме того, эффективными являются и листья этого растения.