Врач перечислил неожиданные полезные свойства малины

Принято считать, что малина помогает только при простуде, на самом же деле, ягода — настоящая кладезь полезных веществ. О ее малоизвестных свойствах рассказал в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Ягода способна регулировать уровень сахара в крови, что важно для людей с предрасположенностью к диабету. А ее антиоксидантные свойства помогают замедлять процессы старения, сохраняя молодость кожи за счет стимуляции выработки коллагена, — сказал доктор.
Медик добавил, что малина также улучшает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов. Оптимальная суточная порция малины — около 200 граммов.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что малина не теряет своих свойств при обработке термически. Поэтому любые компоты и варенья будут так же полезны, как и свежие ягоды. Вот почему вред и польза малины не зависят от способа приготовления. Кроме того, эффективными являются и листья этого растения.