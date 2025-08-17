Ричмонд
Названа самая вредная еда для сердца и сосудов

Кардиолог Бонадыкова: колбаса и чипсы — самые вредные для сердца продукты.

Источник: Комсомольская правда

Здоровье сердца и сосудов во многом зависит от питания, каких продуктов следует избегать для профилактики сердечно-сосудистых болезней, рассказала в беседе с изданием Lenta.ru кардиолог Валерия Бонадыкова.

— Колбасы, сосиски, бекон, ветчина содержат много соли, насыщенных жиров и нитратов, поэтому их употребление провоцирует повышение давления и уровня плохого холестерина, ускоряет образование бляшек в сосудах, — сообщила медик.

Доктор добавила, что чипсы и крекеры провоцируют воспаление в организме, набор веса и нарушение микрофлоры кишечника — все эти факторы вместе также повышают риск развития сердца и сосудов.

Ранее 360.ru сообщил, что репа оказывает положительное влияние на работу сердца — она снижает кровяное давление и предотвращает образование тромбоцитов. Также пищевые волокна способствуют быстрому перевариванию еды, а также поддерживает стабильный уровень сахара в крови.