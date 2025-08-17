Стало известно, кому опасно пить матчу

Популярный напиток матча принято считать полезной альтернативой кофе, на самом же деле, он также содержит кофеин, и в этом его опасность. Об этом предупредила в разговоре с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
Не рекомендую матчу легковозбудимым людям, гипертоникам, людям с нарушением сна из-за высокого содержания кофеина, — пояснила специалист.
Эксперт сообщила, что не советует употреблять напиток беременным и кормящим женщинам, особенно в больших количествах.
Ранее Life.ru рассказал, что зелёный порошковый чай матча из Японии может использоваться для детоксикации организма. Однако, важно пить чай правильно, например, не рекомендуется употреблять напиток на голодный желудок или больше трёх раз в день. При этом, по словам экспертов, в пакетированном чае содержится меньше полезных веществ, кроме того, если они сделаны не из бумаги, а из пластика, то из них могут выделяться микрочастицы, которые затем попадают в организм.