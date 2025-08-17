Стало известно, кому опасно пить матчу

Ранее Life.ru рассказал, что зелёный порошковый чай матча из Японии может использоваться для детоксикации организма. Однако, важно пить чай правильно, например, не рекомендуется употреблять напиток на голодный желудок или больше трёх раз в день. При этом, по словам экспертов, в пакетированном чае содержится меньше полезных веществ, кроме того, если они сделаны не из бумаги, а из пластика, то из них могут выделяться микрочастицы, которые затем попадают в организм.