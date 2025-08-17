Врач объяснила, как определить болезнь по цвету языка

Изменение цвета языка или налет на нем может говорить о заболевании. Как заподозрить болезнь, сообщила в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru терапевт, диетолог Елена Устинова.
— Желтый налет на языке появляется при проблемах с желудочно-кишечным трактом, проблемах с печенью. Бело-серый налет может свидетельствовать о кандидозе, а плотный белый появляется при ангине и ОРВИ, — отметила медик.
Врач добавила, что, если язык приобрел ярко-малиновый оттенок, то есть вероятность дефицита витаминов группы B, B9, B12 или анемии. В любом случае, при подобных симптомах следует обратиться за консультацией к специалисту.
Ранее «Москва 24» рассказала, что при интоксикации или воспалительном заболевании на языке появляется белый налет. Если он плотный и полностью покрывает орган, это говорит о грибковом поражении.
А вот к возможным причинам пожелтевших белков глаз могут относиться острые и хронические гепатиты, а также заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей.