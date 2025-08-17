ФК «Родина» осудил комментатора Боярского и прекратил с ним сотрудничество

Футбольный клуб «Родина» подверг резкой критике комментатора Александра Боярского за его оскорбительные высказывания в адрес женщин и заявил о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
Во время трансляции матча ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом», который судила бригада арбитров во главе с Ариной Станововой, Боярский позволил себе заявления о том, что женщинам следует «рожать детей и заниматься мужьями», а не судить футбольные матчи.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале академии клуба, «Родина» подчеркнула, что дискриминация противоречит принципам футбола и что слова Боярского «неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба “Родина”.
— Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу, — говорится в сообщении клуба.
Клуб также анонсировал проведение ряда мероприятий, направленных на поддержку и развитие женского футбола в России.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в воскресенье, 17 августа, резко осудил своего коллегу по цеху Александра Боярского, который во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит» посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей, а не работать в мужском футболе.