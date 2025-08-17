Ричмонд
Пашиняна вынудили извиниться перед Армянской церковью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за некорректные высказывания в адрес духовенства Армянской апостольской церкви после решения комиссии по этике. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Хотя я не полностью согласен с некоторыми выводами комиссии, приношу извинения за два конкретных эпизода в моем выступлении», — отметил премьер. Сообщение опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Поводом для разбирательства стал пост Пашиняна в социальных сетях, содержащий спорные выражения в адрес церковных деятелей. Лингвистическая экспертиза установила, что использованное премьером слово «домпел» в контексте имело непристойный подтекст. Комиссия по предотвращению коррупции квалифицировала эти высказывания как нарушение кодекса поведения должностного лица.

Ранее в Армении усилилось напряжение между государством и Армянской апостольской церковью: в епархии под руководством архиепископа Микаэла Аджапахяна проходили обыски, а самого архиепископа обвинили в призывах к насильственному свержению власти. Эти события вызвали резонанс в обществе и критику в адрес премьера Пашиняна, которого оппозиция обвиняет в посягательствах на церковные институты.

