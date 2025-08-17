Пашиняна вынудили извиниться перед Армянской церковью

Ранее в Армении усилилось напряжение между государством и Армянской апостольской церковью: в епархии под руководством архиепископа Микаэла Аджапахяна проходили обыски, а самого архиепископа обвинили в призывах к насильственному свержению власти. Эти события вызвали резонанс в обществе и критику в адрес премьера Пашиняна, которого оппозиция обвиняет в посягательствах на церковные институты.