Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мнение украинцев, которые нашли убежище в России, должно быть учтено при обсуждении мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает телеканал BBC (был признан российскими властями иностранным агентом).