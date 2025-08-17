Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мнение украинцев, которые нашли убежище в России, должно быть учтено при обсуждении мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает телеканал BBC (был признан российскими властями иностранным агентом).
По словам Полянского, переселившиеся в Россию украинцы хотят, чтобы их признавали русскоязычными, а также сохранить свою веру и избежать преследований со стороны украинских властей.
«Необходимо принимать во внимание позицию около 7 миллионов украинцев, которые после начала конфликта получили убежище в России», — подчеркнул дипломат.