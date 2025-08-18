СМИ: Трамп может «оставить» Украину, если Зеленский не пойдет на уступки

Саммит между Трампом и президентом России Владимиром Путиным завершился в ночь на 16 августа по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в материале «Вечерней Москвы».