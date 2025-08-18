Ричмонд
СМИ: Трамп может «оставить» Украину, если Зеленский не пойдет на уступки

Испанское издание La Vanguardia предполагает, что президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины, если украинский лидер Владимир Зеленский не согласится на предложенные Трампом условия урегулирования конфликта.

По информации издания, в случае отказа Зеленский может быть «изгнан из Овального кабинета перед телекамерами».

La Vanguardia напомнила о недавних эпизодах, когда Вашингтон заблокировал военную помощь Украине и прекратил обмен разведданными. Журналисты считают, что новый конфликт может стать для Трампа поводом обвинить Зеленского в нежелании мира и полностью отказаться от поддержки Украины.

— Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину, — говорится в материале.

Саммит между Трампом и президентом России Владимиром Путиным завершился в ночь на 16 августа по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в материале «Вечерней Москвы».

