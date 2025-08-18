Что можно и нельзя делать в день Евстигнея Житника 18 августа на Луков день

Православная церковь 18 августа вспоминает святого Евстигнея Антиохийского. В народе празднуют день Евстигнея Житника. Название связано с тем, что в указанную дату славили жито. Но есть и еще одно название у праздника — Луков день. Все дело в том, что указанный овощ собирают в этот период.
Что нельзя делать 18 августа.
Не следует выходить на улицу. Предки верили, что может произойти беда. Запрещено есть яйца. Считается, что из-за этого может разболеться живот.
Что можно делать 18 августа.
По традиции, в названную дату с первого смолотого зерна было принято делать муку, а потом замешивали ячменный хлеб. Кроме того, было принято делиться урожаем с соседями. А еще обязательно ели лук для укрепления здоровья.
Согласно приметам, жару предсказывает эхо, которое далеко разносится в вечернее время. В том случае, если чайки купаются в воде, то ждали затяжных дождей.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».
Тем временем Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси.
Кстати, саморегулирование рабочего времени планируют ввести в Беларуси.