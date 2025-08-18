Что можно и нельзя делать в день Евстигнея Житника 18 августа на Луков день

Православная церковь 18 августа вспоминает святого Евстигнея Антиохийского. В народе празднуют день Евстигнея Житника. Название связано с тем, что в указанную дату славили жито. Но есть и еще одно название у праздника — Луков день. Все дело в том, что указанный овощ собирают в этот период.