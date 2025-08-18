Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Евстигнея Житника 18 августа на Луков день

Собрали приметы и запреты на 18 августа, когда отмечают день Евстигнея Житника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 августа вспоминает святого Евстигнея Антиохийского. В народе празднуют день Евстигнея Житника. Название связано с тем, что в указанную дату славили жито. Но есть и еще одно название у праздника — Луков день. Все дело в том, что указанный овощ собирают в этот период.

Что нельзя делать 18 августа.

Не следует выходить на улицу. Предки верили, что может произойти беда. Запрещено есть яйца. Считается, что из-за этого может разболеться живот.

Что можно делать 18 августа.

По традиции, в названную дату с первого смолотого зерна было принято делать муку, а потом замешивали ячменный хлеб. Кроме того, было принято делиться урожаем с соседями. А еще обязательно ели лук для укрепления здоровья.

Согласно приметам, жару предсказывает эхо, которое далеко разносится в вечернее время. В том случае, если чайки купаются в воде, то ждали затяжных дождей.

