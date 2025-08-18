Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подарил мотолюбителю с Аляски новый «Урал»

Президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал» через российских дипломатов. О необычном подарке сообщил в эфире телеканала «Россия» шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

Уоррену подарок Путина стал неожиданностью.

Президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал» через российских дипломатов. О необычном подарке сообщил в эфире телеканала «Россия» шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

«Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи», — прокомментировал американец свой новый мотоцикл. Уоррен добавил, что новый «Урал» значительно превосходит его прежний транспорт. Марку Уоррену подарок стал неожиданностью.

Путин не впервые проявляет внимание к жителям Аляски. В ходе своего визита в Анкоридж президент РФ передал в дар местной епархии две иконы: одну с изображением преподобного Германа Аляскинского, а вторую — с образом Успения Пресвятой Богородицы, напоминает телеканал 360.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше