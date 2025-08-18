Ричмонд
С 1 сентября дачникам в Новосибирске запретят коммерческие бани и теплицы

Большинство дачников ничего не потеряют: можно по-прежнему строить, отдыхать и выращивать урожай.

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила для садоводческих товариществ. Дачникам запрещено использовать участки под мини-гостиницы, коммерческие бани, мастерские и теплицы для продажи урожая. Об этом сообщает Сиб.фм.

Выращивать овощи и продавать излишки можно, но без найма работников и превращения участка в бизнес. Также запрещено продавать землю отдельно от построек: дом, баню, гараж и сарай нужно реализовывать вместе, если без них участок теряет назначение. Разводить кур и кроликов разрешено, но с соблюдением санитарных норм. За нарушения — штрафы.

По словам юристов, большинство дачников ничего не потеряют: можно по-прежнему строить, отдыхать и выращивать урожай. Но превращать дачу в мини-отель или ферму — теперь под запретом.

Ранее юрист в Новосибирске объяснил, как сохранить дачу при новых правилах.