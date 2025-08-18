С 1 сентября дачникам в Новосибирске запретят коммерческие бани и теплицы

Выращивать овощи и продавать излишки можно, но без найма работников и превращения участка в бизнес. Также запрещено продавать землю отдельно от построек: дом, баню, гараж и сарай нужно реализовывать вместе, если без них участок теряет назначение. Разводить кур и кроликов разрешено, но с соблюдением санитарных норм. За нарушения — штрафы.