18 августа: какой сегодня праздник

18 августа — 230-й день года, до конца года осталось 135 дней.

Международные праздники.

18 августа мир отмечает два важных события. День открытия гелия напоминает нам о 1868 годе, когда французский астроном Пьер Жансен обнаружил этот элемент в солнечном спектре. Всемирный день исследования рака молочной железы привлекает внимание к важности ранней диагностики этого заболевания.

Российские праздники.

День географа — профессиональный праздник исследователей земной поверхности, учреждённый в честь основания Русского географического общества.

Православный календарь.

18 августа — Предпразднство Преображения Господня, день подготовки к одному из важнейших христианских праздников.

Народные традиции.

По народному календарю 18 августа — Евстигней Житник.

Главные традиции дня:

Пекли первый хлеб из свежего урожая ячменяЕли сырой лук с хлебом и квасом для здоровьяРазвешивали связки лука в комнатах для очищения воздухаПо погоде предсказывали, каким будет декабрьВечером кричали в поле: далёкое эхо сулило ясную погоду, близкое — дождь.

Кто из знаменитостей родился 18 августа?

Актеры: Роберт Редфорд, Эдвард Нортон, Кристиан СлейтерМузыкант: Екатерина Иванчикова (IOWА).

Исторические события.

Важные даты 18 августа:

1782 — открытие памятника Петру I («Медный всадник») в Санкт-Петербурге.

1845 — основано Русское географическое общество.

1958 — публикация набоковской «Лолиты» в США.

1991 — Михаил Горбачёв взят под домашний арест в Крыму.

Кто отмечает именины 18 августа?

Ефим, Иван, Степан, Авдотья, Кристина, Мария, Нонна.