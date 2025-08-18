18 августа: какой сегодня праздник

18 августа мир отмечает два важных события. День открытия гелия напоминает нам о 1868 годе, когда французский астроном Пьер Жансен обнаружил этот элемент в солнечном спектре. Всемирный день исследования рака молочной железы привлекает внимание к важности ранней диагностики этого заболевания.