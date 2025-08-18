18 августа: какой сегодня праздник

18 августа — 230-й день года, до конца года осталось 135 дней.
Международные праздники.
18 августа мир отмечает два важных события. День открытия гелия напоминает нам о 1868 годе, когда французский астроном Пьер Жансен обнаружил этот элемент в солнечном спектре. Всемирный день исследования рака молочной железы привлекает внимание к важности ранней диагностики этого заболевания.
Российские праздники.
День географа — профессиональный праздник исследователей земной поверхности, учреждённый в честь основания Русского географического общества.
Православный календарь.
18 августа — Предпразднство Преображения Господня, день подготовки к одному из важнейших христианских праздников.
Народные традиции.
По народному календарю 18 августа — Евстигней Житник.
Главные традиции дня:
Пекли первый хлеб из свежего урожая ячменяЕли сырой лук с хлебом и квасом для здоровьяРазвешивали связки лука в комнатах для очищения воздухаПо погоде предсказывали, каким будет декабрьВечером кричали в поле: далёкое эхо сулило ясную погоду, близкое — дождь.
Кто из знаменитостей родился 18 августа?
Актеры: Роберт Редфорд, Эдвард Нортон, Кристиан СлейтерМузыкант: Екатерина Иванчикова (IOWА).
Исторические события.
Важные даты 18 августа:
1782 — открытие памятника Петру I («Медный всадник») в Санкт-Петербурге.
1845 — основано Русское географическое общество.
1958 — публикация набоковской «Лолиты» в США.
1991 — Михаил Горбачёв взят под домашний арест в Крыму.
Кто отмечает именины 18 августа?
Ефим, Иван, Степан, Авдотья, Кристина, Мария, Нонна.