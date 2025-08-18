День плохих стихов и День интуитивной прозорливости: какие праздники отмечают в России и мире 18 августа

День плохих стихов отмечается с 2010 года с целью подчеркнуть, что, независимо от того, насколько хорошо или плохо у человека получается писать стихи, поэзия в любом случае помогает выплеснуть эмоции и духовно вырасти. В этот праздник любой человек может написать и опубликовать свои стихотворения, не боясь критики и насмешек.