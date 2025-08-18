День плохих стихов и День интуитивной прозорливости: какие праздники отмечают в России и мире 18 августа

18 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День плохих стихов, День интуитивной прозорливости и День общего языка.
День плохих стихов.
День плохих стихов отмечается с 2010 года с целью подчеркнуть, что, независимо от того, насколько хорошо или плохо у человека получается писать стихи, поэзия в любом случае помогает выплеснуть эмоции и духовно вырасти. В этот праздник любой человек может написать и опубликовать свои стихотворения, не боясь критики и насмешек.
День интуитивной прозорливости.
В День интуитивной прозорливости принято вспоминать известных медиумов и пророков, например, Нострадамуса, Вангу или Вольфа Мессинга. Организаторы этого праздника призывают людей прислушиваться к своей интуиции, чтобы научиться доверять своему внутреннему голосу, а также совершенствовать свой навык прогнозирования будущего.
День общего языка.
День общего языка отмечается с целью популяризировать мирные способы решения конфликтов, как между отдельными людьми, так и между целыми народами. В этот праздник стоит попытаться помириться со своим неприятелем и найти с ним общий язык.