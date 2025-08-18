Народный календарь. Почему нельзя убираться на Мирона, 21 августа

В старину Мирона называли Ветрогоном, так как в его праздник часто дули сильные ветра. В этот день нельзя проводить уборку в доме. Считается, что это сулит потерю доходов и счастья. На Мирона также было принято ходить в лес за ежевикой. В народе ее применяли как противопростудное и потогонное средство.