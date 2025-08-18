Народный календарь. Почему нельзя убираться на Мирона, 21 августа

21 августа православные чтут память епископа Мирона Критского, который вошел в историю как очень добрый человек, всегда приходивший на помощь нуждающимся.
В старину Мирона называли Ветрогоном, так как в его праздник часто дули сильные ветра. В этот день нельзя проводить уборку в доме. Считается, что это сулит потерю доходов и счастья. На Мирона также было принято ходить в лес за ежевикой. В народе ее применяли как противопростудное и потогонное средство.
Ежевику высоко ценили за вкус и аромат. Ее ели как в свежем виде, так и готовили из нее варенье, пастилу, настойки, кисель и вина. Листья ежевики в свою очередь заваривали как чай — вместе с листьями смородины и земляники.
Приметы погоды:
Если в этот день сильный ветер, то следует ожидать продолжительного ненастья.
Какая погода в этот день, таким будет и январь.
Именины отмечают: Николай, Федор, Мирон, Моисей, Емельян, Иосиф, Герман, Григорий, Леонид.