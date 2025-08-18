Календарь на 18 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В этот день православные христиане готовятся встречать один из двенадцати важнейших праздников — Преображение Господне. Согласно Писанию, в этот день на горе Фавор Спаситель явил свою божественную природу ученикам — Петру, Иакову и Иоанну. Предпразднство в богослужебном календаре — это день, а иногда несколько дней, перед важнейшими праздниками, когда на богослужениях начинают читать особые молитвы к предстоящему событию. Поэтому в православных храмах 18 августа проходят службы, посвященные Преображению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — это полное название праздника в церковном календаре. В народе его также называют Яблочным Спасом — за традицию освящать в этот день яблоки.