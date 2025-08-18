Календарь на 18 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 августа в России свой профессиональный праздник отмечают географы. В медицинском сообществе напоминают о важности своевременной диагностики рака молочной железы. Православные христиане готовятся отмечать Преображение Господне, день накануне праздника получил название предпразднства. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 18 августа.
* ~День географа России~
Этот молодой праздник появился в 2019 году. Несмотря на почетность профессии, у географов долгое время не было своей даты. С инициативой выступили эксперты Русского географического общества, а президент РФ поддержал предложение об учреждении профессионального праздника. Его дата связана с историческим событием: в этот день в 1845 году по решению императора Николая I было основано Русское географическое общество — организация, которая внесла огромный вклад в изучение территории России, стран Азии, Африки и других регионов мира, организацию научных экспедиций и развитие географической науки в целом.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только географы, но и преподаватели, учителя географии, сотрудники профильных ведомств, исследователи, путешественники. В этом году Русское географическое общество отмечает 180-летие. В честь круглой даты по всей стране пройдут мероприятия. Так, в Красноярске сегодня стартует первый фестиваль «Под флагом РГО». Гостей ждут встречи с учеными и путешественниками, выставки, экскурсии и кинопоказы, а также массовый легкоатлетический забег. В Калининграде откроется первая очередь экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан». А в Волгограде в честь Дня географа проходит арбузный сплав на байдарках.
* ~Всемирный день исследования рака молочной железы~
Эта важная дата впервые появилась в США в 2021 году. Ее учредил Фонд доктора Сьюзан Лав по исследованию рака молочной железы. Организаторы выбрали 18 августа из-за статистики «1 из 8» — считается, что каждая восьмая женщина в мире заболевает раком молочной железы. Цель праздника — привлечь внимание к исследовательской работе во всем мире, усилить финансирование жизненно важных исследований и напомнить женщинам о важности диагностики. В России вовремя диагностировать опасный недуг помогает диспансеризация. Пройти ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 августа в других странах.
День медицинских работников — Таджикистан. Отмечается ежегодно 18 августа в честь дня рождения таджикско-персидского ученого, философа и врача Абуали-ибн-Сино, более известного как Авиценна. Его считают величайшим мыслителем Средневековья, оказавшим огромное влияние на развитие науки. Авиценна выявил пользу физических упражнений для здоровья человека, определил разницу между чумой и холерой, а также подробно описал проказу.
Дeнь «Ocтaвaйcя дoмa c дeтьми» — США. Молодой праздник, напоминающий родителям о важности общения с детьми. Он призван поощрить мам, которые решили работать из дома, а также стимулировать родителей взять внеочередной выходной, чтобы провести его в кругу семьи. В этот день американцы часто отправляются на пикники и прогулки.
День открытий — Канада. Отмечается ежегодно в третий понедельник августа в честь открытия золота в заливе Бонанза-Крик в Юконе в 1896 году. Это событие дало старт золотой лихорадке в Канаде. На протяжении двух лет более ста тысяч старателей охотились в регионе Клондайк за богатством. В Канаде в этот день проходят экскурсии, художественные выставки, турнир по гольфу и другие мероприятия.
Религиозные праздники 18 августа.
* Предпразднство Преображения Господня.
В этот день православные христиане готовятся встречать один из двенадцати важнейших праздников — Преображение Господне. Согласно Писанию, в этот день на горе Фавор Спаситель явил свою божественную природу ученикам — Петру, Иакову и Иоанну. Предпразднство в богослужебном календаре — это день, а иногда несколько дней, перед важнейшими праздниками, когда на богослужениях начинают читать особые молитвы к предстоящему событию. Поэтому в православных храмах 18 августа проходят службы, посвященные Преображению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — это полное название праздника в церковном календаре. В народе его также называют Яблочным Спасом — за традицию освящать в этот день яблоки.
* День памяти мученика Евсигния Антиохийского.
Евсигний Антиохийский жил в III-IV веках, был римским воином и успел послужить шести императорам. Уже в преклонном возрасте он оставил военную службу, вернулся на родину в Антиохию и полностью посвятил себя христианству. В период царствования Юлиана Отступника на святого Евсигния донесли. На тот момент старцу исполнилось 110 лет. Его доставили к императору, который потребовал отречься от Христа. Однако Евсигний проявил храбрость и мужество, он смело указал императору на отступничество, привел ему в пример святого Константина Великого. Старец также рассказал, как стал свидетелем явления на небе знамения креста. Юлиан приказал отсечь храброму христианину голову.
Народные праздники и приметы 18 августа.
* Евстигней Житник.
В этот день на Руси вспоминали мученика Евсигния Антиохийского. В народе праздник назвали Евстигней Житник. К 18 августа на полях уже был убран почти весь урожай. Житницы были наполнены, мельницы работали вовсю, а хозяйки пекли хлеб из свежесмолотого зерна. В этот день было принято угощать гостей душистым ячменным караваем. Крестьяне выходили в поля, окропляли их конопляным маслом, чтобы защитить от темных сил и зимних морозов.
Чтобы сберечь красоту и здоровье, лакомились сырым луком с хлебом и солью. Разгуливать после заката в этот день было не принято: считалось, что можно повстречать лихо.
* Приметы.
Какова погода в этот день — таким выдастся и декабрь.
Если домашний скот испуганно жмется друг к другу — ждать дождя.
Если громко крикнуть, а в ответ слышишь эхо — жара еще вернется.
В реке шумно плещутся чайки — скоро хлынет дождь.
Из земли выползли дождевые черви — будет ливень с грозой.
Какие исторические события произошли 18 августа.
* 1693 год — недалеко от Архангельска стартовало строительство первой в России судостроительной верфи. Вскоре это место станет крупным центром кораблестроения в стране.
* 1859 год — французский акробат Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. На плечах у эквилибриста в это время стоял второй акробат.
Дни рождения и юбилеи 18 августа.
* В 1750 году родился Антонио Сальери — австрийский композитор итальянского происхождения, дирижер и педагог. Проклятием композитора стал миф о его причастности к смерти Моцарта, несмотря на многочисленные опровержения историков. В 1997 году суд официально признал Сальери невиновным в смерти гения.
Кто отмечает дни рождения.
* 92 года исполняется Роману Полански — американскому кинорежиссеру, актеру, продюсеру и сценаристу польского происхождения, лауреату премии «Оскар» (лучшая режиссура, фильм «Пианист»).
* 89 лет исполняется Роберту Редфорду — американскому кинорежиссеру, актеру, обладателю «Оскара» (лучшая режиссура, фильм «Обыкновенные люди»).