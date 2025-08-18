Ей нужен воздух: почему «Дыши» называют суперхитом

Победитель престижного фестиваля сериалов «Пилот», первый эпизод «Дыши» уже доступен широкому зрителю. Марина Александрова играет акушерку на грани нервного срыва, неожиданно оказавшуюся под следствием. Но главное здесь не столько сюжет, сколько тщательно прописанный фон, точные диалоги и попадание сразу по нескольким актуальным болевым точкам, причем уже на старте. Всё это превращает сериал из развлечения в высказывание, а режиссером не случайно выбрана автор арт-хита «Каникулы» Анна Кузнецова.
О чем сериал «Дыши».
Марина Александрова сыграла одну из лучших ролей в своей и без того впечатляющей карьере. Ее героине Лере 42 года, она вдова с тремя детьми, а еще она одна из самых востребованных московских акушеров. О ее таланте принимать самые сложные роды ходят легенды, ее слушаются врачи, к ней мечтают попасть респектабельные клиенты, но живет она скромно: зарплаты даже с подработками не хватает.
Фото: место силы.
И тут главврач находит ей заказ на миллион. Капризная содержанка (Даша Верещагина, Алиса из «Ста лет тому вперед») очень влиятельного клиента хочет рожать без кесарева, и если у нее при ее сложной беременности всё получится, то у Леры будет резкое повышение и не придется больше ломать голову, где взять деньги детям на карманные расходы.
Роды пройдут плохо, и в финале первого эпизода мы поймем, что заведено уголовное дело и что главврач хочет свалить всю ответственность на Леру. Получается, сейчас у нас есть для оценки только завязка, если не пролог истории. И всё же этого достаточно, чтобы судить о том, насколько важен этот сериал и почему критики и кинематографисты на «Пилоте» дважды вознесли его на пьедестал: у него не только главный приз, но еще и награда за сценарий, авторы которого — Елена Кондратьева, Илья Маланин, Светлана Штеба.
Потому что это как раз тот случай, когда сценарий определяет практически всё. Начнем с системы персонажей. О Лере, акушерке, мы уже сказали многое, но надо добавить, что она переживает кризис среднего возраста. Она хочет найти мужчину, хочет профессионального скачка, ее дети вдруг оказались практически взрослыми. У Леры непростой характер, она может быть резкой, неудобной, слишком честной и тому же учит своих детей.
Дети в итоге тоже с проблемами. Старшая ведет дела матери, она строгая, ответственная, одинокая. Средняя красит волосы в разный цвет и постоянно учит жизни своих одноклассников, за что периодически становится объектом травли. Младший сын очень скучает по отцу, строго следит, чтобы семья чтила его память и чтобы новых мужчин в доме больше не было. Им всем трудно друг с другом, но эта семья держится вместе.
Роженица, из-за которой весь сыр-бор, прекрасно понимает, что из нее, любовницы человека с говорящей фамилией Шахов (между прочим, Петр Буслов, создатель «Бумера»), все тянут деньги, но никому нет дела ни до нее, ни до ее ребенка. Даже сам Шахов в роддоме думает не о ней, а о сыне, который у него наконец-то появится. Общается Шахов примерно так: «Ноги оторву! Шучу».
Есть здесь место и колоритному альфа-самцу, который пришел на свидание с Лерой по «Тиндеру» (вероятно, события фильма разворачиваются не совсем сегодня). Он произносит проникновенный монолог о том, что женщина в положении Леры не должна капризничать, а должна брать то, что дают. И если взрослый мужик согласился провести с ней вечер, так должна радоваться, а не брыкаться.
Всегда смелая и бескомпромиссная, Лера вдруг смущается и не сразу находит что ответить, потому что мужик-то не так уж заблуждается. Еще есть школьный хулиган, который безнаказанно хлопает по попе всех одноклассниц, а те не возмущаются, им, похоже, нравится. Когда дочь Леры кричит, что это объективация и харассмент, ей чуть темную не устраивают.
Дышать или кричать?
Уже после первого эпизода становится понятно: «Дыши» — это не про медицину, не про акушерку и не про естественные роды. Это про женщин. Поэтому их здесь так много и будет дальше, вероятно, еще больше. Женщин разных возрастов, из разных сред, но этот сериал — не криминальная история, а крик.
Наверное, крик рождающейся, появляющейся на свет горькой правды, которой наполнена наша действительность. Той, которая была уже в полнометражном дебюте Анны Кузнецовой «Каникулы»: там взрослым женщинам и подросткам тоже надо было решать массу вопросов друг с другом, а заодно справляться с враждебной системой. Напомним, дети там подготовили спектакль, привезли его на фестиваль, а им какие-то чересчур умные тети и дяди пытаются сказать, что спектакли сегодня нужны другие и что вообще надо жить и чувствовать иначе.
Здесь такого открытого социального конфликта пока нет. Возможно, он проявится в следующих эпизодах. Но подспудно он всё равно проявляется. В деталях. Вот девочка просит завуча школы подействовать на хулиганов, которые лезут к ученицам. А директор, похоже, не понимает, зачем это надо, ведь так устроено: мужчинам сразу можно всё, женщины должны терпеть. Так было и так будет, а остальное — от лукавого.
Сын Леры думает, что может запрещать матери искать мужа, он ощущает себя главным в семье, хотя никаких предпосылок для этого нет. Он ничего не делает, ни в чем не помогает, просто сидит в комнате и что-то требует, запрещает. На том простом основании, что он мужчина, как говорил Гога из фильма Владимира Меньшова. Сейчас над мальчиком посмеиваются, но не спорят с ним. Он вырастет и будет всех «строить» уже по-настоящему.
Мы видим, как главврач царит у себя в отделении с помощью изворотливости. Видим, что Шахов и ему подобные правят этим миром. Женщинам уготована страдательная роль. Будут бунтовать — их найдут способ приструнить.
Так «Дыши» от частной и довольно специальной истории идет к общему, к тому, что происходит не рядом с нами, а просто с нами. Может, он делает это не так резко, как важнейший пока сериал десятилетия «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой, но всё равно очень внятно и честно. Вообще, это серьезный тренд: в кино российское кино преуспевает в виде сказок и легких комедий, в интернете оно делает ставку на психологизм и публицистику — и становится зрелищем для миллионов. Стоит об этом поразмыслить, а пока нужно дышать. Сериал доступен на Okko.