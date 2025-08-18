Ей нужен воздух: почему «Дыши» называют суперхитом

Роды пройдут плохо, и в финале первого эпизода мы поймем, что заведено уголовное дело и что главврач хочет свалить всю ответственность на Леру. Получается, сейчас у нас есть для оценки только завязка, если не пролог истории. И всё же этого достаточно, чтобы судить о том, насколько важен этот сериал и почему критики и кинематографисты на «Пилоте» дважды вознесли его на пьедестал: у него не только главный приз, но еще и награда за сценарий, авторы которого — Елена Кондратьева, Илья Маланин, Светлана Штеба.