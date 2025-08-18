Названы регионы с самой высокой зарплатой в России

Согласно исследованию, в масштабах России около 8% работников получают больше, чем две среднероссийские зарплаты. При этом региональное неравенство по этому показателю еще более выражено, чем по доле работников с зарплатой выше одной средней. Если разрыв между лидером и аутсайдером рейтинга по порогу одной средней зарплаты составлял немногим более 11 раз, то по порогу двух средних зарплат этот разрыв увеличивается до более чем 22 раз.