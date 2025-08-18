Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Краснодар» оформил третью победу подряд в РПЛ

В Краснодаре состоялся матч пятого тура Российской премьер-лиги, в котором местный клуб «Краснодар» разгромил «Сочи» со счётом 5:1.

Источник: Life.ru

Эдуард Сперцян открыл счёт на 49-й минуте и повторил успех через тринадцать минут. Виктор Са забил на 67-й минуте, а Никита Кривцов усилил преимущество на 72-й. Финальный аккорд поставил Гаэтан Перрен в компенсированное время — 90+3. Единственный мяч гостей записал на свой счёт Антон Зиньковский (65). На 47-й минуте Марсело покинул поле после двух жёлтых карточек.

Три подряд победы позволили «Краснодару» закрепиться на втором месте турнирной таблицы с 12 очками, а «Сочи» остаётся на предпоследней позиции, имея лишь одно очко. В шестом туре 24 августа «Краснодар» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Сочи» примет калининградскую «Балтику».

А ранее ФК «Оренбург» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1 в матче пятого тура РПЛ. Встреча команд состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена». «Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне, до этого клуб имел две ничьи и два поражения, тогда как «Акрон» впервые проиграл, имея на счету одну победу и три ничьи.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше