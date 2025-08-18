ФК «Краснодар» оформил третью победу подряд в РПЛ

Эдуард Сперцян открыл счёт на 49-й минуте и повторил успех через тринадцать минут. Виктор Са забил на 67-й минуте, а Никита Кривцов усилил преимущество на 72-й. Финальный аккорд поставил Гаэтан Перрен в компенсированное время — 90+3. Единственный мяч гостей записал на свой счёт Антон Зиньковский (65). На 47-й минуте Марсело покинул поле после двух жёлтых карточек.
Три подряд победы позволили «Краснодару» закрепиться на втором месте турнирной таблицы с 12 очками, а «Сочи» остаётся на предпоследней позиции, имея лишь одно очко. В шестом туре 24 августа «Краснодар» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Сочи» примет калининградскую «Балтику».
А ранее ФК «Оренбург» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1 в матче пятого тура РПЛ. Встреча команд состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена». «Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне, до этого клуб имел две ничьи и два поражения, тогда как «Акрон» впервые проиграл, имея на счету одну победу и три ничьи.