Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был внесён в Книгу рекордов России за своё достижение в НХЛ. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте организации.
Пресс-служба Книги рекордов России заявила, что снайперский рекорд Овечкина символизирует стабильность и высочайший уровень спортивного мастерства.
«Овечкин не просто побил рекорд Гретцки, он уже переписал историю хоккея от имени России», — подчеркнули в заявлении.
Ранее Овечкин возглавил список хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему размеру доходов за всю профессиональную карьеру.