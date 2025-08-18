Ричмонд
Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России

Спортсмен переписал историю хоккея от имени России, заявили в организации.

Источник: Аргументы и факты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был внесён в Книгу рекордов России за своё достижение в НХЛ. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте организации.

Пресс-служба Книги рекордов России заявила, что снайперский рекорд Овечкина символизирует стабильность и высочайший уровень спортивного мастерства.

«Овечкин не просто побил рекорд Гретцки, он уже переписал историю хоккея от имени России», — подчеркнули в заявлении.

Ранее Овечкин возглавил список хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему размеру доходов за всю профессиональную карьеру.