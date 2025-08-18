Сальдо: ВСУ укрепляют выезды из Херсона, готовясь к бегству

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в воскресенье, 17 августа, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к отступлению из Херсона, устанавливая антидроновые сети на всех основных выездах из города.
Сальдо утверждает, что это делается с целью обеспечить безопасный отход украинских войск.
— Враг продолжает возводить укрепления вокруг Херсона — по всем основным выездам из города оккупанты спешно устанавливают антидроновые сети. Хотят обеспечить себе безопасный отход, когда придёт время отвечать за свои преступления, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что любая фортификация является лишь временной задержкой, и выразил уверенность в освобождении Херсона.
В начале августа власти подконтрольного Киеву Херсона объявили об эвакуации населения. Причинами эвакуации стали затрудненная логистика, осложняющая поставки продовольствия, а также повреждение газопровода, в результате чего часть города останется без газа.
Более 120 тысяч жителей в семи муниципальных округах Херсонской области остались без света и воды в результате обстрела подстанции. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, серьезные повреждения зафиксированы в электросетях Ивановского, Великолепетихского, Генического, Новотроицкого, а также частично Нижнесерогозского, Горностаевского и Верхнерогачинского округов.