Почти разгром: ЦСКА обыграл московское «Динамо» в «братском дерби» со счетом 3:1

В воскресенье, 17 августа, в Москве состоялось «братское дерби» между столичными футбольными клубами «Динамо» и ЦСКА. Встреча была принципиальной хотя бы потому, что оба коллектива начали сезон не так, как планировали. Первый тайм закончился ошеломительным результатом 3:0 в пользу ЦСКА, во вторые 45 минут «Динамо» удалось забить один гол. Как проходила встреча, что сказали после игры главные тренеры Фабио Челестини и Валерий Карпин — в материале «Вечерней Москвы».
Ошеломительный разгром в первом тайме.
Первые символические удары по мячу в «братском дерби» нанесли болельщики. Открыть матч пригласили фаната «Динамо» и поклонника ЦСКА. После небольшого перформанса встреча московских коллективов началась. В первые 10 минут матча «Динамо» взяло мяч под контроль и пыталось провести ряд атак, однако до опасных ударов не дошло.
Вскоре после неудачного паса полузащитника бело-голубых Жоао Бителло возле своей штрафной мяч в ворота «Динамо» отправил футболист ЦСКА Матеус Алвес. Первый гол был забит уже на 13 минуте матча. «Армейцы» продолжили создавать моменты и к 20 минуте счет стал 2:0 в пользу красно-синих. На этот раз отличился Милан Гайич.
За первые 30 минут у «Динамо» из опасных моментов было лишь несколько дальних ударов. С ними с легкостью справился вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. У «армейцев» же наоборот было много опасных моментов у ворот бело-голубых.
Первый, действительно серьезный, подход к воротам ЦСКА был лишь на 39 минуте. Однако нападающий «Динамо» пробил в Акинфеева, счет так и остался 2:0. Позднее за три минуты до конца первого тайма отличиться удалось полузащитнику «армейцев» Матвею Кисляку, он поразил ворота «Динамо» после прострела с левого фланга.
На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу ЦСКА. За несколько минут до конца первого тайма на трибунах заметили легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Настроение у него было не очень — любимая команда проигрывала с разгромным счетом.
Стоит заметить, что ровно такой же счет в первом тайме был несколько дней назад во время кубковой встречи «Динамо» с «Краснодаром» 13 августа — тогда московская команда в итоге проиграла со счетом 4:0.
Во втором тайме «Динамо» забило, но сравнять счет не удалось.
В попытках исправить игру сразу после перерыва главный тренер бело-голубых выпустил Дмитрия Скопинцева. Видимо, у Карпина был серьезный разговор с командой в перерыве — во втором тайме «Динамо» стало играть смелее. Уже на 49 минуте бело-голубым удалось отквитать один гол, разрыв в счете сократился до двух мячей. Денис Макаров подхватил мяч в центре поля, рванул к штрафной соперника и ударил низом.
Однако ошибки у защитников «Динамо» остались. В частности, на 54 минуте был спорный эпизод в штрафной бело-голубых. Автор забитого мяча ударил по ноге футболиста ЦСКА Алвеса во время того, как армейцы подавали угловой. Инцидент произошел в штрафной, главный арбитр встречи посчитал, что это не повод ставить пенальти. В ситуацию вмешался Video assistant referee (VAR) и попросил судью подойти к монитору и детальней рассмотреть эпизод.
— После видеопросмотра решение не изменено, — отметил главный арбитр матча. Пенальти в ворота «Динамо» решили не ставить.
Среди забавных моментов можно отметить, что у судьи был включен микрофон с 56 до 61 минуты, его забыли выключить сразу после объявления решения VAR. Зрители на стадионе слышали реплики арбитра на протяжении пяти минут, позднее судья сам попросил коллег отключить ему микрофон.
Концовка матча выдалась «жаркой», оба коллектива стремились забить гол, поэтому в обороне у обеих команд были ошибки. Однако матч так и закончился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Посмотреть на «братское дерби» на «ВТБ-Арену» пришло почти 22,7 тысячи зрителей.
Карпин сетовал на ошибки, а Челестини объяснил успех своей команды.
На пресс-конференции после матча главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил, что его команда уверенно играла в первые 15 минут, однако после грубой ошибки, которая привела к голу, игра посыпалась.
— Первый гол — это ошибка Бителло. Понятно, что никто не ожидал именно от него такой ошибки. До гола, первые 15 минут, одна команда была на поле, моменты создавали как раз мы, по-моему Психологически повлиял на команду этот гол из ниоткуда, из ничего. Пока приходили в себя еще пропустили, — заявил Валерий Карпин.
Он считает, что единственный выход из этой ситуации продолжать работать и избегать индивидуальных ошибок, которые могут привести к пропущенным голам.
— Выход из ситуации — только работать Более внимательно при нашей атаке надо играть, это само собой. Но второй тайм и 15 минут первого вселяют надежду, — добавил главный тренер «Динамо».
Тренер ЦСКА Фабио Челестини после игры объяснил, что причиной успеха стали «горящие глаза» команды от игры в атакующий вид футбола. Также он отметил, что такого результата не было бы без плодотворной работы на тренировках.
— Эта команда поняла, что мы должны работать. Работать вместе. У них «горят глаза» от игры в такой вид футбола. Мы все вместе верим в то, что мы делаем, — рассказал Фабио Челестини.
Кроме того, тренер «армейцев» отметил, что в концовке матча у его команды было еще несколько опасных моментов, чтобы довести финальный счет до разгрома. Забить еще не удалось из-за того, что на скамейке запасных мало футболистов.
— Мы не забили четвертый гол, не сделали 4:1. У нас было 2−3 явнейших момента, чтобы закрыть игру. Понятно, что, ведя 3:1 против «Динамо» на их поле, они нас поджали. Мы потеряли чуть-чуть контроль, но мы продолжали оставаться очень опасными в завершающей стадии. Мы не можем доминировать в течение 90 минут, при том, что у нас очень короткая скамейка, — уточнил главный тренер ЦСКА.
После пятого тура Чемпионата России ЦСКА поднялся на третью строчку турнирной таблицы, а «Динамо» теперь находится на 12 позиции. Следующий матч у «армейцев» будет 24 августа на домашнем стадионе против «Акрона», бело-голубые в Москве встретятся с «Пари НН» 23 августа.