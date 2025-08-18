Почти разгром: ЦСКА обыграл московское «Динамо» в «братском дерби» со счетом 3:1

— Первый гол — это ошибка Бителло. Понятно, что никто не ожидал именно от него такой ошибки. До гола, первые 15 минут, одна команда была на поле, моменты создавали как раз мы, по-моему Психологически повлиял на команду этот гол из ниоткуда, из ничего. Пока приходили в себя еще пропустили, — заявил Валерий Карпин.