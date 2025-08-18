3 способа приумножить сбережения. Откуда забрать деньги и куда вложить

Способ первый. Забрать деньги из рискованных активов.
В текущих условиях инвесторам важно выбирать инструменты, которые позволяют сохранить и приумножить капитал при умеренном риске. Первая идея — это облигации. Суть в том, что снижение ключевой ставки поддерживает долговой рынок. Да, доходности облигаций постепенно снижаются, но остаются выше инфляции. Бумаги надёжных эмитентов с фиксированным купоном могут дать стабильный поток выплат, а при снижении ставок — и рост цены. Об этом рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Он отметил, что важно распределять средства между разными классами активов, чтобы снизить влияние рыночных колебаний и политических факторов на общий результат.
Способ второй. Положить часть денег на вклад.
Несмотря на то что доходность по вкладам снижается на фоне снижения ключевой ставки, она всё ещё достаточно высокая. В такой ситуации хранить деньги в банке по-прежнему выгодно. Более того, это самый простой и надёжный способ приумножить сбережения. Если есть цель зафиксировать доходность, то можно открыть вклад на долгий срок. В этом случае процент обычно бывает больше. Впрочем, стоит помнить, что самые высокие проценты по вкладам — без снятия и пополнения. Они подходят только тем людям, которые уверены, что в ближайшем будущем деньги им не понадобятся и они готовы не снимать их в течение, допустим, года. Если же закрыть такой вклад досрочно, то накопленные проценты пропадут.
В ситуациях, когда не хочется замораживать деньги на вкладе надолго, лучше выбрать вариант со снятием и пополнением. Только нужно учесть, что у таких вкладов есть неснижаемый остаток. Снимать можно только те суммы, которые превышают неснижаемый остаток.
— Ещё один очень интересный механизм — это дивидендные акции. Компании с устойчивой прибылью и предсказуемой дивидендной политикой могут обеспечить доходность, которая будет сопоставима или выше банковских вкладов. При этом важно учитывать отраслевые риски и выбирать эмитентов с долгосрочным потенциалом, — добавил Василий Гиря.
Способ третий. Распределить сбережения между разными валютами.
В условиях сложной геополитики, ослабления рубля и снижения ключевой ставки логично рассматривать валютные финансовые инструменты как способ диверсификации и защиты капитала. Классические подходы — распределение средств между разными валютами, покупка надёжных облигаций в твёрдой валюте, а также использование биржевых инструментов, номинированных в иностранных деньгах, которые позволяют снизить зависимость от динамики рубля. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
— При этом важно выбирать валюты с устойчивыми экономиками и прогнозируемой денежно-кредитной политикой, а также учитывать собственный горизонт инвестирования. Для долгосрочных стратегий подойдут инструменты с фиксированным доходом в валюте, для среднесрочных — ликвидные ценные бумаги, а для активных инвесторов — работа через валютные ETF и хеджирующие стратегии. Такой подход помогает балансировать риски и адаптироваться к быстро меняющейся экономической среде, — добавил Денис Астафьев.