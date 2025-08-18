3 способа приумножить сбережения. Откуда забрать деньги и куда вложить

Несмотря на то что доходность по вкладам снижается на фоне снижения ключевой ставки, она всё ещё достаточно высокая. В такой ситуации хранить деньги в банке по-прежнему выгодно. Более того, это самый простой и надёжный способ приумножить сбережения. Если есть цель зафиксировать доходность, то можно открыть вклад на долгий срок. В этом случае процент обычно бывает больше. Впрочем, стоит помнить, что самые высокие проценты по вкладам — без снятия и пополнения. Они подходят только тем людям, которые уверены, что в ближайшем будущем деньги им не понадобятся и они готовы не снимать их в течение, допустим, года. Если же закрыть такой вклад досрочно, то накопленные проценты пропадут.