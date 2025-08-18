Ричмонд
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка в парке Саратова

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту несчастного случая в городском парке культуры и отдыха им. М. Горького. На малолетнюю девочку упала деревянная декоративная скульптура. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

