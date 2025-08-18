Путин поздравил РГО со 180-летием

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) с 180-летием, отметив, что вклад этой организации в развитие и укрепление российского государства, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства огромен, соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Сегодня, 18 августа, исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества — одного из старейших и авторитетных общественных объединений нашей страны… Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление государства российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромен», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что история Русского географического общества, его достижения и великие имена навечно неразрывно связаны с судьбой Отечества.
Во многом благодаря исследованиям и экспедициям Русского географического общества человечество обрело уникальные знания о Евразии, Тихоокеанском регионе, Арктике и Антарктике, получило ответы на важнейшие вопросы в сфере климата, картографии, мировой экономики, а Россия стала одним из лидеров в таких сферах, как рачительное, сбалансированное освоение и использование природных богатств, формирование глобальных транспортных маршрутов, подчеркнул Путин.
«Именно Русское географическое общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных», — добавил президент.
Путин выразил радость в связи с тем, что и сейчас Русское географическое общество активно открывает новые направления работы, многое делает для развития международного гуманитарного сотрудничества, укрепления доверия между народами.
Президент также выразил признательность учёным и волонтёрам, исследователям и путешественникам, краеведам, этнографам, поисковикам и поблагодарил медиа- и попечительский советы Русского географического общества.
«Ещё раз поздравляю всех членов и друзей РГО с днём рождения организации. Успехов вам во всех ваших начинаниях», — заключил президент.