Путин поздравил РГО со 180-летием

«Дорогие друзья! Сегодня, 18 августа, исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества — одного из старейших и авторитетных общественных объединений нашей страны… Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление государства российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромен», — говорится в поздравлении.